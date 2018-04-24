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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

ویژه بانوان

گروه «بهارآفرین» در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد

گروه «بهارآفرین» در فرهنگسرای نیاوران کنسرت می‌دهد

گروه موسیقی «بهار آفرین» روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه سال ۹۷ طی یک کنسرت ویژه بانوان در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت موسیقی گروه «بهارآفرین» ویژه بانوان به سرپرستی بهاره میرزاآقا ساعت ۲۱ روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این کنسرت ضمن اجرای قطعاتی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی، ترانه های محلی و فولکلوریک مناطق مختلف کشور نیز به علاقه مندان ارایه می شود.

بهاره میرزاآقا سرپرست گروه و خواننده، نیوشا بریمانی نوازنده کمانچه، مینو قاسمپور نوازنده قانون، رخساره رستمی نوازنده عود، نیلوفر ابراهیمی نوازنده فلوت، غزل مهدوی نوازنده پیانو، عسل ملکزاده نوازنده پرکاشن، مارال خلیلی نوازنده دف دایره و بندیر گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4279507
علیرضا سعیدی

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