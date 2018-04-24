به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت موسیقی گروه «بهار‌آفرین» ویژه بانوان به سرپرستی بهاره میرزاآقا ساعت ۲۱ روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این کنسرت ضمن اجرای قطعاتی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی، ترانه های محلی و فولکلوریک مناطق مختلف کشور نیز به علاقه مندان ارایه می شود.

بهاره میرزاآقا سرپرست گروه و خواننده، نیوشا بریمانی نوازنده کمانچه، مینو قاسم‌پور نوازنده قانون، رخساره رستمی نوازنده عود، نیلوفر ابراهیمی نوازنده فلوت، غزل مهدوی نوازنده پیانو، عسل ملک‌زاده نوازنده پرکاشن، مارال خلیلی نوازنده دف دایره و بندیر گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.