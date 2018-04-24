تصورم از ایران کشوری امنیتی و بسته بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، «خدییف آزات» جوان ۳۱ ساله متسابق تاتارستانی در رشته حفظ کل قرآن کریم گفت: من برای نخستین بار از شهر غازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در این دوره از مسابقات شرکت میکنم ولی سومین بار است که در سطح جهان حضور یافتهام و پیش از آن در کویت و روسیه حضور داشتم.
این جوان متسابق تاتارستانی که مدرس قرآن در مدارس تاتارستان است، اضافه کرد: سطح بالای سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران برای من بسیار شگفت انگیز و جالب توجه است و این را بدون تعارف میگویم.
خدییف آزات در ادامه سخنان خود یادآور شد: من پیش از این در مسابقات بینالمللی کویت و روسیه شرکت کردهام اما در هیچ کدام از آنها این همه نظم، انضباط و هماهنگی را مشاهده نکرده بودم.
وی با اشاره به استقبال گرم مسئولان و میهماننوازی مردم ایران از شرکت کنندگان در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تصریح کرد: من از مردم و مسئولان برگزاری مسابقات قرآنی که مرا برای حضور در اینجا دعوت کردند و به خصوص سازمان اوقاف و امور خیریه تقدیر و تشکر میکنم.
متسابق اهل تاتارستان متذکر شد: به نظر من، این مسابقه در سطح بسیار بالایی از لحاظ علمی قراردارد و در مقایسه با سایر مسابقات قرآنی به عنوان یک متسابق بین المللی باید بگویم بهترین مسابقهای است که تا کنون در آن شرکت کردهام.
جوان تاتارستانی با اشاره به دیدگاه خود در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش از شرکت در مسابقات بینالمللی قرآن کریم تاکید کرد: نظر من این بود که در مسابقهای قرآنی شرکت میکنم که متسابقین آن به عنوان نمایندگان کشورشان مشارکت دارند و در سطح بالایی هستند، باید تلاش بیشتری کنم رقابت فشرده متسابقین را در این جا مشاهده کردم.
قاری تاتارستانی در خصوص دیدگاه خود قبل و بعد از ورود به مسابقات بینالمللی قرآن کریم در باره جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: من شنیده بودم که در این دوره از مسابقات از همه جای دنیا، قدرتمندترین قاریان بین المللی شرکت میکند اما بعد از سفر به ایران واقعاً این موضوع را با چشمان خود مشاهده کردم.
خدییف آزات در ادامه سخنان خود با قدردانی از ملت و دولت ایران ادامه داد: قبل از اینکه به ایران سفر کنم، فکر می کردم کشور شما یک کشور بسته و امنیتی باشد، اما آنچه که مشاهده کردم برخلاف تصورات من بود و با مردم و مسئولانی روبرو شدم که استقبال گرمی از ما کردند.
این قاری قرآن که خود به تدریس کلام الله مجید هم در کشورش مشغول است، در خصوص میهماننوازی مردم ایران گفت: از اولین لحظات که ما به فرودگاه وارد شدیدم با برخورد گرم میزبانان مواجه شدیم، مردم و مسئولان با اهدای گل و پذیرایی از ما استقبال کردند و من در هیچ جای دنیا با چنین استقبالی مواجه نشده بودم.
وی در پایان تاکید کرد: هنگام بازگشت به کشورم همه مشاهدات خود را از ایران برای دوستان تعریف و آنان را ترغیب به سفر به ایران خواهم کرد چراکه ایران یک کشور اسلامی حقیقی است.
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