گرامیداشت روز جهانی زمین پاک در بوستان المهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور رئیس این مرکز در مراسم گرامیداشت روز جهانی زمین پاک که در بوستان المهدی منطقه ۹ شهرداری تهران برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه های اصلی در مدیریت شهری امکان اجرای سیاست های محیط زیستی در برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها است.

وی افزود: باید در پایان همه فعالیت های محیط زیستی به یک کارنامه قابل قبول اجرایی و قابل اندازه گیری برسیم تا در نهایت بتوانیم بگوییم با اقدامات صورت گرفته به عنوان مثال چند متر مکعب آب صرفه جویی شده و یا چند درصد از انرژی مصرفی از نوع تجدیدپذیر بوده است.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از فعالیت های شهرداری مستقیما با محیط زیست در ارتباط است، گفت: باید در بحث ساماندهی صنایع آلاینده با نگاه کنترل گری پیش رویم، همچنین در مورد موضوع پسماند می توانیم قسمتی از بودجه اختصاص یافته به امحاء زباله را صرف فعالیت های فرهنگی کنیم.

علیپور همچنین اظهار امیدواری در خصوص اجرایی شدن تمامی سیاست های موجود در مدیریت شهری به ویژه مدیریت شهری هوشمند به نحو صحیح و مطلوب گفت: مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران باید شرایط فیزیکی، رفاهی و علمی مناسبی را در اختیار فعالان حوزه محیط زیست قرار دهند تا بتوانند بدون دغدغه به فعالیت های محیط زیستی خود بپردازند.

در ادامه سید علی مفاخریان شهردار منطقه ۹ شهرداری تهران با تاکید بر اینکه روز زمین پاک به تمامی مسائل مربوط به محیط زیست اعم از خاک، آب و هوا اشاره دارد، گفت: برای زیست کره زمین مدت هاست که زنگ خطر به صدا درآمده و مورد تهدید قرار گرفته و وظیفه تمامی مسئولان و شهروندان است تا با کمک یکدیگر بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست و در نهایت زمین ایجاد نمایند.

وی در خصوص آسیب مصرف دخانیات به انسان و رهاسازی فیلتر سیگار در طبیعت خاطرنشان ساخت: سیگار دارای ۷۰ هزار ماده شیمیایی و سرطانزاست و هر یک فیلتر سیگار پس از بارندگی می تواند یک متر مکعب خاک را آلوده نماید.

در پایان مدیران و معاونین خدمات شهری و محیط زیست مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و منطقه ۹ شهرداری تهران، اعضای کانون محیط زیست سرای محلات این منطقه و همچنین فعالان حوزه محیط زیست به جمع آوری فیلترهای سیگار به جای مانده در بوستان المهدی پرداختند.