به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله رضایی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه فضاهای گلخانه‌ای را یکی از سیاست‌های اساسی این سازمان بر شمرد و کاهش مصرف آب را یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در استان عنوان و اظهار داشت: در استان سمنان که با کمبود منابع آبی مواجه است ایجاد گلخانه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف آب داشته باشد.

وی با اشاره به میزان فضای گلخانه‌ای استان در حال حاضر گفت: ۹۵ هکتار فضا گلخانه‌ای فعال در استان سمنان وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه توسعه فضای گلخانه‌ای یکی از سیاست‌های این سازمان است، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه فضای گلخانه‌ای در استان به‌عنوان یک رویکرد اصلی عنوان‌شده است.

رضایی با بیان اینکه تسهیلات خوبی برای ایجاد گلخانه به علاقه‌مندان پرداخت می‌شود خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد.

وی با اشاره به برخی فواید ایجاد گلخانه در استان سمنان گفت: توسعه گلخانه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب گامی مهم در راستای رونق تولید و افزایش درآمد کشاورزان تولید محصولات ارگانیک، تولید محصول صادراتی و ... است.