هاشمی در بین ۲۰ گزینه نهایی انتخاب شهردار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی در پایان جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز راجع به ۲۸ گزینه شهرداری تهران بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته ۸ نفر از گزینه‌ها انصراف خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده‌اند.

علیخانی بیان کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد که در جلسه علنی شورای شهر تهران اسامی ۷ گزینه اعلام شود.

وی با بیان اینکه نام محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران نیز در بین ۲۰ گزینه شهرداری تهران قرار دارد، گفت: قرار شد در این زمینه اعضای شورای شهر تهران در صحن شورا تصمیم‌گیری کنند.

همچنین علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی شورای شهر تهران بیان کرد: در جلسه امروز ۷ گزینه از بین ۲۸ گزینه اعلام شده مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: با مشخص شدن اسامی ۷ گزینه، این افراد با حضور در صحن شورا برنامه‌های خود را اعلام و در نهایت دو نفر از آنها انتخاب می‌شوند، در ادامه نیز این دو نفر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و سرانجام یک نفر به عنوان شهردار تهران انتخاب و فرآیند قانونی برای صادر شدن حکم وی انجام خواهد شد.