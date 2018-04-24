نشست تخصصی «عقل سرخ سهروردی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که اول اردیبهشت با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه، ایرانشناسان و دانشجویان دانشگاه کی ئو ژاپن برگزار شد، کتاب «عقل سرخ سهروردی» از سوی پورنامداریان، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست «حسین دیوسالار» رایزن فرهنگی کشورمان در ژاپن با بیان سخنانی گفت: بسیار خرسندیم که در کنار اساتید برجسته در دانشگاه کی ئو و دانشگاه مطالعات خارجی توکیو برای برگزاری این برنامه ارزشمند همکاری داریم و بیتردید مباحث ارایهشده زمینه مناسبی برای شناخت بهتر و دقیقتر نسبت به یکی از مهمترین اندیشمندان اسلامی یعنی سهروردی و اثر مهم او عقل سرخ خواهد بود.
رایزن فرهنگی کشورمان سپس با اشاره به روابط دو کشور گفت: ایران و ژاپن که در آستانه نودمین سال روابط خود قرار دارند، همواره دارای تعاملات صمیمانه بودهاند و ایرانشناسان ژاپنی و ژاپنشناسان ایرانی همواره نقش مؤثر و ارزشمندی در این رابطه داشتهاند و برنامهها و نشستهایی مانند آنچه امروز در حال برپایی است در تعمیق و توسعه این روابط مؤثر بوده و خواهد بود.
دیوسالار در پایان اظهار امیدواری کرد: با شناخت هر چه بیشتر از فرهنگ غنی و کهن دو کشور مهم و تأثیرگذار در غرب و شرق آسیا، شاهد توسعه روابط در تمامی زمینهها و از جمله علمی و فرهنگی باشیم.
در ادامه نوموتو، معاون پژوهشکده زبان و فرهنگ دانشگاه کی ئو و ایرانشناس، در سخنانی خود ضمن معرفی پورنامداریان، سخنران نشست و برنامههای این نشست از حمایت و حضور رایزن فرهنگی ایران تقدیر کرد.
در ادامه ساساکی، ایرانشناس و استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو نیز توضیحات کوتاهی در خصوص این نشست ارایه داد و پس از آن پورنامداریان، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با محوریت مباحث طرح شده از سوی سهروردی در عقل سرخ، مقاله خود را ارایه داد.
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