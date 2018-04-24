ناوگان جدید سامانه ۱۳۷ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شیرازی رئیس سازمان بازرسی در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و با تاکید بر تقویت سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در راستای خدمت رسانی مضاعف به شهروندان گفت : بهره برداری از خودروهای جدید سامانه ۱۳۷ محصول تلاش زنجیروار مجموعه ای از شهرداران، مدیران شهری و روسای سامانه ۱۳۷ در طول یک دهه گذشته است.

شیرازی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ در حال باز سازی و نوسازی شدن می باشد افزود: آنچه در کنار ایجاد این سامانه و خدمت رسانی اهمیت دارد، این است که مردم چه قضاوتی درباره کار و فعالیت ما می کنند.



وی اعتماد عمومی را بزرگ ترین سرمایه اجتماعی هر کشور دانست و گفت: در مدیریت شهری، آن چیزی که مد نظر ما می باشد بازسازی این اعتماد است و بخش خدماتی شهرداری، به خصوص پل ارتباطی سامانه ۱۳۷ با مردم می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد .

شیرازی بر تعامل دو سویه بین دریافت پیام ها و انتقال آن به مدیریت اجرایی شهرداری و همچنین اجرای دستورالعمل ها و وظایف ذاتی مدیریت شهری تاکید کرد و اظهار داشت : هر قدر بتوانیم با روی خوش و اخلاق خوب و نیکو پاسخگوی مردم باشیم و خواسته به حق آنها را برطرف کنیم، در احیاء این اعتماد عمومی موفق تر خواهیم بود.



ارزش کار سامانه ۱۳۷ در رفع به موقع نیازهای مردم است

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: ارزش کار این سامانه زمانی افزایش پیدا می کند که بتوانیم نیازهای مردم را به موقع و به هنگام برطرف کنیم . در همین زمینه باید ضمن استفاده مطلوب از مشارکت عمومی مردم ، سامانه را تقویت کرده و راه های تعامل با مردم را احصاء نماییم.

وی با اشاره به این موضوع که در بازرسی و نظارت، گاهی اولین اشتباه می تواند آخرین اشتباه باشد خاطرنشان کرد: اگر یک تخلف از چشم تیز بین سیستم نظارتی دور بماند و مردم و فضای مجازی آن را رصد کنند ، هزینه های زیادی را باید متحمل شویم.



اولویت سامانه ۱۳۷ ، افزایش رضایت شهروندان است

حمید رضا نصریان سرپرست سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز در این مراسم گفت: با راه اندازی سامانه ۱۳۷ در سوم دی ماه سال ۱۳۸۴ ، با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت خود را خادم و خدمتگزار واقعی شهروندان میدانیم و با تمام امکانات در جهت افزایش بیش از پیش رضایت شهروندان حرکت می نماییم.



نصریان با اشاره به این موضوع که ارتباط دوسویه بین شهروندان و شهرداری زمینه ساز افزایش مشارکت های شهروندان در اداره بهینه شهر شده عنوان کرد: مشارکت ، بی شک سرمایه ای عظیم و قابل اتکاء برای این نهاد اجتماعی است و فرصت مناسبی را بوجود آورده تا نقاط ضعفمان را شناسایی و از آنها برای تقویت سیستم خود استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: آنچه امروز تحت عنوان رونمایی از خودروهای جدید فوریت های شهری سامانه ۱۳۷ می بینیم تلاش جمعی همکاران ما در مجموعه صف و ستاد است تا توان اجرایی خود را در سطح نواحی که بازوان اصلی خدمت به شهروندان می باشد تقویت نماییم.



وی گفت: امروز به لطف پروردگار ، خدمات این سامانه در مدیریت شهری ، آن را به سازمانی پیشرو در ارائه خدمات شهری در سایر شهرها و کلانشهرهای این مرز و بوم مبدل کرده و موجب توسعه این خدمت به تمام مراکز استانها و بیش از ۷۰ شهرستان شده است .

سرپرست سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در ادامه تصریح کرد: با گذشت بیش از یک دهه خدمت صادقانه ، نام ۱۳۷ در ذهن شهروندان از یک سامانه تلفنی خدمات شهری فراتر رفته و به نماد و نشانی ارزشمند و ماندگار از رویکرد مدیریت شهری تهران بدل شده است و برای ماندگاری ، تداوم و اعتلای چنین جایگاهی باید ایجاد فرصت ، حفظ موقعیت ، استمرار موفقیت و ارتقای مداوم آن را سرلوحه امورمان قرار دهیم.



بر اساس این گزارش، اولین ناوگان خودرویی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ در سال ۱۳۸۴ به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران تحویل داده شد. پس از آن با گذشت ۱۰ سال از بهره برداری خودروهای مذکور و با توجه به فرسوده شدن و هزینه های بالای آن، در تیرماه سال ۹۴ تصمیم بر نوسازی این ناوگان شد.

بر همین اساس، بعد از کسب مجوزهای لازم و تامین اعتبار، انواع خودروهای داخلی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت بنا بر نظر متخصصین این امر، تصمیم به نصب کاربری بر روی خودروی نیسان گرفته شد.

بنابر این گزارش، اولین نمونه کاربری خودروها در ماه های پایانی سال ۹۵ ساخته شد و توسط مناطق در نواحی مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. پس از طی این مراحل، در تیرماه سال ۹۶ اولین گروه از محصول مورد نظر تحویل مناطق گردید و در نهایت تا پایان فروردین ماه ۹۷، تعداد ۷۲ دستگاه از خودروهای کاربری سازی شده به ۱۴ منطقه از ۲۲ منطقه شهردرای تهران تحویل داده شده است.