نامه خسارات سرمازدگی روی میز رئیس جمهور/ فریادرسی هست؟

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: صبح یک روز بهاری کوله‌بار سفری یک‌روزه را بستیم و به همراه خانواده راهی کوچه‌باغ‌های همدان شدیم.

این مرتبه نیز همان مسیر همیشگی را رهسپار شدیم اما چهره باغ‌های شهر در کمتر از یک هفته تغییر محسوسی داشت به‌گونه‌ای که هفته پیش برگ‌های سبزرنگ درختان زینت‌بخش مسیر عبورمان بود اما این بار گویی چادری سیاه بر سر درختان کشیده شده بود.

سیاهی برگ درختان غمی سنگین بر دل می‌نشاند

کمی دقیق‌تر شدیم و ازآنجاکه سیاهی برگ درختان غمی سنگین بر دل می‌نشاند اطراف را با دقت بیشتری مشاهده کردیم اما آنچه بیشتر به چشم می‌خورد سیاهی برگ درختان گردو و لخت شدن درختان از شکوفه‌های بهاری بود.

در طول مسیر چند باغدار مشغول آبیاری و رسیدگی به درختان بودند؛ کمی پیش رفتم و با آن‌ها به گفتگو ایستادم تا جویای دلایل این اتفاق ناخوشایند شوم.

حاج علی که از چهره‌اش غم و اندوه نمایان و در صدایش بغضی نهفته بود در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سرمای چند روز گذشته مرا به خاک سیاه نشاند، گفت: این درختان گردو که می‌بینی سرمایه زندگی من است و هرسال با کسب درآمد از محل فروش محصولات آن زندگی خود را سپری می‌کنم.

وی بابیان اینکه اصلاً انتظار نداشتم با چنین صحنه‌ای روبرو شوم، ادامه داد: من تقریباً هر دو سه روز یک‌مرتبه به باغم سر می‌زنم اما دیروز که به باغ آمدم متوجه تغییرات در برگ درختان گردو شدم.

سرمازدگی دامن کشاورزان استان همدان را گرفت

حاج علی بابیان اینکه فقط از این‌که بخشی از درختان باغ بیمه هستند کمی خوشحالم، گفت: متأسفانه سرمازدگی دامن کشاورزان استان همدان را گرفت و این مشکل تنها به باغ من اختصاص ندارد.

وی بابیان اینکه وقتی از بلندی و ارتفاع به باغ‌های محوطه دیوین و دره مرادبیگ همدان نگاه می‌کنی چنین به نظر می‌رسد که پارچه‌ای سیاه بر سردرختان کشیده شده است، گفت: سرمای هفته پایانی فروردین‌ماه در همدان و ادامه‌دار شدن آن تمام محصولات این منطقه را از بین برد.

یکی دیگر از باغداران که متوجه صحبت من و حاج علی در خصوص سرمازدگی محصولات کشاورزی شده بود نزد ما آمد و بابیان اینکه دخترم می‌بینی چگونه روزگارمان سیاه شد، ادامه داد: من امسال قصد داشتم باغم را بیمه کنم اما تعلل و امروز و فردا کردنم کار دستم داد.

باغ من که هفته قبل با شکوفه‌های زیبای درختانش به قطعه‌ای از بهشت تبدیل‌شده بود با سرمازدگی به چوب زاری تبدیل‌شده که هیچ امیدی به برداشت محصول از درختان آن نیست محمد چتری بابیان اینکه باغ من ۵ هزار و ۹۰۰ متر وسعت دارد و از هر درخت میوه ۱۰ تا ۱۵ اصله در آن کاشته شده است، گفت: باغ حاج علی گردو زار است و سرمازدگی محصول آن با سیاه شدن برگ درخت نمایان شده اما باغ من که هفته قبل با شکوفه‌های زیبای درختانش به قطعه‌ای از بهشت تبدیل‌شده بود با سرمازدگی به چوب زاری تبدیل‌شده که هیچ امیدی به برداشت محصول از درختان آن نیست.

چتری بابیان اینکه امسال نمی‌دانیم غصه کم‌آبی را بخوریم یا غصه سرمازدگی را، ادامه داد: متأسفانه بیشتر باغداران شهر و استان همدان به دلیل سرمای زیر صفر درجه اخیر متحمل زیان شدند.

صحبتم که با باغداران تمام می‌شود به پیمودن ادامه مسیر می‌پردازم اما متأسفانه غم و اندوهی مرا فرامی‌گیرد که وصفش ممکن نیست چراکه هرچه بیشتر می‌پیمودم بیشتر به‌اتفاق و مصیبتی که گریبان گیر باغداران شده است پی می‌بردم.

آن روز با تمام اتفاقات خوشایند و ناخوشایند سپری شد تا اینکه به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان رفتم تا جویای وضعیت کشاورزی همدان شوم.

۱۹۰ هزار تن از محصولات باغی و زراعی استان همدان خسارت دید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سرمای فروردین‌ماه امسال به بیش از ۱۹۰ هزار تن از محصولات باغی و زراعی استان همدان خسارت وارد کرده است، گفت: از ۸۳ هزار هکتار باغ در استان همدان حدود ۲۰ هزار هکتار دچار سرمازدگی شده‌اند و بیش از ۱۱۰ تن محصول باغی از بین رفته است.

منصور رضوانی جلال درختان گردو، انگور، هلو، شلیل، سیب، زردآلو، بادام و آلو را ازجمله باغات خسارت‌دیده بر از سرمازدگی عنوان و اظهار کرد: این سرمازدگی به ۲۷۵ هزار هکتار از اراضی زراعی شامل کلزا، یونجه، گندم و جو آبی و دیم استان شامل ۱۹۰ هزار تن نیز خسارت وارد کرده است.

محصولات باغی تمام شهرستان‌های استان همدان به‌غیراز شهرستان نهاوند دچار سرمازدگی شده است رضوانی جلال بابیان اینکه کشاورزان همواره باید توصیه‌های کارشناسان را درزمینهٔ سرمازدگی جدی بگیرند تا شاهد کاهش خسارت در این بخش باشیم، گفت: محصولات باغی تمام شهرستان‌های استان همدان به‌غیراز شهرستان نهاوند دچار سرمازدگی شده است.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌شده تا خسارات وارده براثر سرمازدگی با کمک‌های بلاعوض و بیمه جبران شود، گفت: همواره تأکید شده که کاهش شدید دما احتمال بروز سرمازدگی و یخ‌زدگی گیاهان زراعی و باغی را به حداکثر می‌رساند و بر همین اساس کشاورزان باید با انجام اقدامات پیشگیرانه خسارات احتمالی را به حداقل برسانند.

رئیس اداره بحران و مخاطرات جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به اینکه در حوزه باغی محصولاتی مانند گردو، هلو، شلیل، بادام آبی و دیم، زردآلو، انگور، آلبالو و گیلاس خسارت‌دیده‌اند، گفت: میزان خسارات در محصولات باغی از ۱۰ تا ۴۰ درصد متفاوت است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرستان های ملایر، بهار و رزن بیشترین خسارت را در محصولات باغی داشته‌اند، گفت: حدود ۸۰ درصد خسارت محصولات باغی مربوط به این ۳ شهرستان است.

انگور و گردو حدود ۶۵ درصد از خسارت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند

حجت الله شهبازی با بیان اینکه طبق بررسی ها انگور و گردو حدود ۶۵ درصد از خسارت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در این دو محصول حدود ۳۹ هزار تن خسارت اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه ۱۷ هزار هکتار از باغ‌های استان همدان دچار خسارت سرمازدگی شده‌اند، گفت: بر اثر این رویداد ۶۰ هزارتن محصول باغی از بین رفته است که ارزش ریالی آن ۱۸۱ میلیارد تومان است.

میزان خسارت در محصولات زراعی از ۱۰ تا ۲۰ درصد است

احد ظفری بابیان اینکه در حوزه زراعت نیز محصولاتی ازجمله گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، کلزا و چغندرقند دچار خسارت شدند، میزان خسارت در محصولات زراعی را از ۱۰ تا ۲۰ درصد عنوان کرد.

وی بابیان اینکه شهرستان کبودرآهنگ و رزن دچار بیشترین و شهرستان نهاوند دچار کمترین خسارت شده کما اینکه تاکنون در شهرستان نهاوند خسارتی گزارش نشده است، گفت: متأسفانه امسال کاهش محسوس دما موجب بروز مشکلاتی در درختان گردو شد.

بیشتر درآمد مردم همدان از راه کشاورزی تأمین می‌شود

کارشناس کشاورزی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بیشتر درآمد مردم همدان از راه کشاورزی تأمین می‌شود، گفت: متأسفانه هرسال سرمای بهاره و تغییرات آب و هوایی در فصل بهار خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند.

نسرین دانشمند با اشاره به پایین بودن آستانه تحمل برخی درختان میوه، عنوان کرد: سرمای شدید هوا، گردوغبار، بارش برف و تگرگ از مهم‌ترین عوامل خسارت به محصولات کشاورزی در استان همدان هستند که همه‌ساله کشاورزان را متضرر می‌کند .

کشاورزان باید نسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود حساس باشند

وی با تأکید بر اینکه کشاورزان باید نسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود حساس باشند، گفت: گاهی بی‌اطلاعی کشاورزان از مزایای بیمه محصولاتشان آن‌ها را با ضررهای چشمگیر همراه می‌کند.

این کارشناس کشاورزی معتقد است تغییر نگرش‌های کشاورزان نسبت بیمه محصولات کشاورزی امری ضروری است تا بیش از این متحمل زیان نشوند.

اما بررسی وضعیت برخی شهرستان‌های استان همدان نشان‌دهنده آن است که اسدآباد و ملایر متحمل خسارات قابل‌توجهی شده‌اند.

باغات شهرستان اسدآباد بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت‌دیده‌اند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد در این خصوص بابیان اینکه سرمازدگی محصولات کشاورزی ۶۴۷ میلیارد ریال به بخش زراعی، باغی و دامی این شهرستان خسارت وارد کرده است، گفت: براثر سرمای ۲۷ و ۲۸ فروردین‌ماه امسال برخی از باغات شهرستان اسدآباد بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت‌دیده‌اند.

سقراط بی‌رنگ با تأکید بر اینکه احتمال وقوع سرمازدگی از طریق پیامک و به‌واسطه مروجان جهاد کشاورزی به کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران اسدآبادی اطلاع‌رسانی شده بود تا تمهیدات لازم را از طریق روشن کردن آتش و سامانه ضد سرما برای باغ‌ها و اراضی زراعی خود انجام دهند، گفت: متأسفانه بااین‌حال به دلیل برودت هوا و سرما خسارت قابل‌توجهی به اراضی کشاورزی و باغات منطقه کلیایی و چهاردولی واردشده است.

بی‌رنگ با اشاره به خسارت ۲۵ تا ۴۰ درصدی اراضی زراعی شامل کلزا، یونجه، گندم و جو آبی و دیم، عنوان کرد: ۶ هزار و ۱۳۰ هکتار از اراضی زراعی با برآورد ۴۳ میلیارد ریال خسارت‌دیده‌اند.

سرمازدگی ۳۵۰ کندوی زنبورعسل

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از خسارت ناشی از سرمازدگی ۳۵۰ کندوی زنبورعسل در این شهرستان خبر داد و بابیان اینکه ۷۰ درصد کندوها دچار خسارت شده‌اند، گفت: احتمال تغییرات ریالی و سطحی خسارت وجود دارد چراکه در روزهای ابتدایی این اتفاق کارشناسی امور انجام‌شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملایر نیز بابیان اینکه بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی محصولات زراعی این شهرستان براثر سرمازدگی دچار خسارت شده‌اند، گفت: سرمازدگی به ۳۰ درصد محصولات باغی و زراعی ملایر خسارت وارد کرده است.

بیشترین سطح خسارت مربوط به باغ‌های انگور با حدود ۶ هزار هکتار و باغ‌های گردو با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است علی مروت امیری بابیان اینکه بیشترین سطح خسارت مربوط به باغ‌های انگور با حدود ۶ هزار هکتار و باغ‌های گردو با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است، گفت: ۳۰ درصد تاکستان‌های انگور و ۳۵ درصد باغ‌های گردو دچار خسارت سرمازدگی شده‌اند.

امیری میزان محصول خسارت‌دیده ناشی از سرمازدگی را ۴۳ هزار و ۶۲۷ تن عنوان کرد و گفت: ارزش ریالی این میزان خسارت ۶۹۷ میلیارد و ۸۲۸ میلیون ریال برآورد شده است.

وی بابیان اینکه علاوه بر محصولات باغی، ۹ هزار و ۹۵۰ هکتار از محصولات زراعی شهرستان ملایر نیز به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال براثر سرمازدگی خسارت دید، گفت: سرمازدگی و تگرگ به ۲۰ درصد محصولات زراعی ملایر خسارت وارد کرده است.

خبرهای منتشرشده در سطح کشور نشان‌دهنده آن است که سرمازدگی محصولات کشاورزی فراگیر بوده و بیشتر استان‌هایی که اواخر فروردین‌ماه امسال با کاهش محسوس دما روبرو شدند به علت سرمازدگی محصولات کشاورزی متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شده‌اند این فراگیری خسارت در بخش کشاورزی تا حدی بوده که طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شده‌اند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص از ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای رسیدگی به موضوع خسارات باغداران و کشاورزان کشور براثر سرمای اخیر خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به خسارات گسترده کشاورزان و باغداران طی سرمای اخیر در سطح کشور گفت: گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که کشاورزان و باغداران کشور از وضعیت پیش‌آمده بشدت نگران هستند و باید وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت برنامه‌های خود را در خصوص نحوه جبران آسیب‌های واردشده به باغداران و کشاورزان اعلام کند.

برنامه عملیاتی ویژه دولت برای جبران آسیب واردشده

حاجی بابایی گفت: در این نامه تأکید شده است؛ ازآنجاکه درآمد حداقلی بیشتر کشاورزان و باغداران کشور از همین محصولات اندک کشاورزی است و شغل دیگری ندارند، این قشر زحمتکش کشور نیاز به برنامه عملیاتی ویژه دولت برای جبران آسیب واردشده دارند و این ضرورت بشدت احساس می‌شود.

وی با اشاره به استقبال نمایندگان برای امضای نامه مذکور تأکید کرد: در این نامه اقدام عاجل و اعزام کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی برای برآورد خسارات واردشده در کوتاه‌ترین دوره زمانی و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورزان در حمایت مسئولین کشور در بحران پیش‌آمده توسط نمایندگان امضاء کننده از دولت درخواست شده است.

با تمام این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت‌های کشاورزی و درنتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان موردتوجه و تأکید قرارگرفته و کشاورزان باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.