ماموران شهربان و معبربان برگزیده، تشویق و متخلفین توبیخ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد شیرازی در این باره توضیح داد: در وهله نخست از نیروهای خدوم و پاکدست شهربان و معبربان شهرداری که در انجام ماموریت ها و وظایف محوله زحمات زیاد و دشواری را متحمل می شوند تقدیر و تشکر می نماییم و بزودی مامورین برگزیده معرفی و تشویق خواهند شد.

رییس سازمان بازرسی اظهار داشت : در وهله دوم مردم شریف تهران در صورتی که از نیروهای خاطی شهربان و معبربان شهر تهران شکایتی دارند می توانند در ساعات اداری به آدرس خیابان بهشت ، ضلع جنوبی پارک شهر ، جنب درب اصلی شهرداری تهران ، اداره رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی مراجعه کنند.

شیرازی در ادامه افزود: لیست مشخصات کامل شهربانان و معبربانان به تفکیک منطقه و ناحیه بهمراه عکس ، تهیه شده و شهروندان می توانند در زمان مراجعه افراد متخلف را شناسایی و معرفی نمایند.

رییس سازمان بازرسی ابراز امیدواری کرد بی تردید ، به شکایات مردمی در خصوص ایجاد ناهنجاری ، برخورد نا مناسب با بساط گستران و یاهرگونه درخواست توسط شهربانان و معبربانان شهرداری تهران ، بدون چشم پوشی رسیدگی و حقوق تضیع شده شهروندان احیا خواهد شد.