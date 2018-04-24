۱۳هزار هکتار از باغات کردستان دچار سرمازدگی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری با اشاره به اینکه برودت شدید هوا در روزهای اواخر فروردین ماه سالجاری سبب ایجاد خسارت به باغات و زنبورستان های استان شد، گفت: باتوجه به ارزیابی های انجام شده در بحث باغات ۱۸۵میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد شد که از این میزان ۸۵ درصد باغات و ۱۵درصد زراعت دچار خسارت شده اند.

وی بیان کرد: باتوجه به محدودیت های اعتباری صندوق بیمه استان در راستای حمایت های بیمه کشاورزی امید برآن داریم از محل ماده ۱۰ و ۱۲مدیریت بحران نسبت به پرداخت خسارت به کشاورزان اقدام نماید.

وی اظهارداشت: سیستم دولتی به ویژه بخش کشاورزی حامی کشاورزان هستند و در راستای حمایت و کمک به آنها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد.

جعفری بیان کرد: گندم محصول استراتژیک استان است براین اساس در راستای جلوگیری از خسارت های بیشتر کشاورزان کردستانی با استفاده ازتوصیه های کارشناسان بخش نسبت به استفاده از ریزمغذی هاو کودهای لازمدر مزارع گندم اقدام نمایند.

وی اظهار داشت :باتوجه به پیش بینی تولید ۹۰۰هزارتن گندم در استان، برای جلوگیری خسارات به این محصول نیازمند توجه بیشتر مدیران بخش کشاورزی به این مهم است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآورشد: در راستای احداث باغات با پیش بینی های اقلیمی نسبت به کاشت ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی، اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارات های احتمالی انجام شود.

وی عنوان کرد: در آمایش سرزمینی و برنامه های استان در استفاده بهینه از ذخایر آبی استان باید برنامه ریزی های هدف دار انجام شود.

جعفری گفت: با استفاده از سیستم های نوین آبیاری تحت فشار و کم فشار منابع مالی تامین شده است و تلاش براین است با همگرایی مناسب در این زمینه اقدام شود.