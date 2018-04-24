به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی پیش از آغاز جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه نامش در بین ۲۰ گزینه نهایی شهرداری هست، گفت: برخی از اعضاء معتقد بودند اسم من در میان گزینه ها باقی بماند اما با رأی گیری استمزاجی که یکشنبه گذشته انجام شد، معتقدم رأی اعضاء به ماندن من است اما همچنان برخی اصرار دارند نام من در لیست کاندیداها باشد.

وی در خصوص اینکه برخی از گزینه ها بازنشسته هستند آیا منع قانونی در این رابطه وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: براساس قانون، مشکلی در این خصوص وجود ندارد مگر آنکه قانون جدید بیاید و ما براساس آن تصمیم بگیریم.

هاشمی رفسنجانی در خصوص جلسه هم اندیشی صبح امروز گفت: اعضا در خصوص نامزدهایی که معرفی کردند، توضیح دادند و در خصوص نامزدها در این جلسه رأی گیری می شود. رأی اعضا در جلسه گذشته به من مخفی بود و امروز هم رأی گیری مخفی انجام می شود.