به گزارش خبرنگار مهر، حسن مالکی‌نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نخستین همایش مسئولان هیئت‌های مذهبی استان قم در مسجد مقدس جمکران، اظهار کرد: برای نخستین بار در این همایش هیئت‌های مذهبی بانوان هم دعوت شده‌اند چرا که بانوان نیمی از جامعه را تشکل داده و هیئت‌های آنان نقش مهمی در فرهنگ سازی دارد.

وی افزود: در استان قم حدود ۶۰۰ هیئت ثبت شده اما بیش از هزار هیئت در قم داریم که فعال هستند و نگاه ما این است که تمام هیئت‌ها باید در همایش شرکت داشته باشند.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم خاطرنشان کرد: برای نخستین بار این همایش را در مسجد جمکران و حضور تولیت محترم این همایش برگزار می‌کنیم و تفاهم‌نامه‌ای بین مسجد جمکران و شورای هیئات مذهبی استان قم امضا خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه موضوع ترویج مهدویت در دستور کار فعالین فرهنگی قرار گرفته و نیاز امروز جامعه آشنایی بیشتر با شرایط غیبت و امام زمان است در آستانه ولادت امام زمان(عج) تصمیم به برگزار مراسم در این مسجد گرفتیم.

مالکی‌نژاد گفت: بنابراین است که هیئات در طول سال برخی از جلسات را در مسجد جمکران برگزار کنند تا ارتباط مردم با این مسجد بیشتر شود.

عملکرد ضعیف هیئت‌ها در زمینه قرآن

وی با اشاره به اینکه رویکرد دیگر این همایش ترویج قرآن در هیئت‌های مذهبی است اظهار کرد: ما باید در هیئت‌های مذهبی اهمیت بیشتری به جایگاه قرآن بگذاریم چرا که قران و اهل بیت دو بال سعادت هستند اما در زمینه قران ضعیف عمل شده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم با بیان اینکه هیئات مذهبی باید با هم وحدت فکری داشته باشند گفت: هیئت‌های مذهبی در پیروزی انقلاب سهم بسیار زیادی داشتند الآن هم در حفظ انقلاب و حفظ نظام سهم بسیار زیادی دارند.

وی عنوان کرد: لازم است که مسیر هیئت‌های مذهبی را در مسیر انقلاب قرار دهیم تا به واسطه این هیئت‌ها انقلابمان را حفظ کنیم.

مالکی‌نژاد گفت: در این مسیر توجه ما بیشتر به قشر جوانی است که هیئت‌های مذهبی را اداره می‌کنند. نظر مقام معظم رهبری هم هست که باید کار را به دست جوانان بسپاریم.

ایجاد نشاط معنوی

وی مسئله نشاط معنوی در جامعه را مورد توجه قرار داد و افزود: موضوع دیگری که باید پررنگ شود، جشن‌ها و شادی‌های دینی در هیئت‌های مذهبی است.

به گفته رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم نخستین گردهمایی مسئولان هیئت‌های مذهبی استان چهارشنبه همزمان با نماز مغرب و عشا در شبستان کربلای مسجد جمکران برگزار خواهد شد و طی آن از رئیس قبلی شورای هیئات تجلیل شده و شورای جدید معرفی می‌شود.