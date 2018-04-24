اجرای ۶۴۱۰ ویژه برنامه تبلیغات اسلامی استان تهران در هفته مهدویت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده، صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنان در این ایام پر فضیلت با اعلام اجرای ۶۴۱۰ ویژه برنامه همزمان با سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت گفت: احیا و اشاعه اندیشه تابناک اسلام، تقویت روح عبودیت الهی و ترویج اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان از وظایف این نهاد فرهنگی است.

حجت الاسلام نوری زاده، از فعال سازی ستادهای شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در شهر و شهرستان های تهران با هدف تعامل بیشتر و هماهنگی در اجرای برنامه های جشن نیمه شعبان خبر داد و افزود: ۹۱۹ مبلغ و مبلغه برای تبیین نقش و جایگاه نوجوانان و جوانان در زمینه سازی ظهور مهدی موعود (ع) ساماندهی و اعزام می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، پیش بینی و اجرای ۱۰۰ گفتمان با محوریت مهدویت و انتظار در دبیرستان ها و کانون های جمعیتی؛ هماهنگی و مشارکت بخشی ۲۹۱۰ امام جماعت دستگاه های دولتی، کارخانجات و شرکت ها به منظور ارائه مباحث مرتبط با ماه شعبان، وظایف منتظران و بیان ویژگی شیعیان واقعی امام عصر(ع)؛ برپایی مراسم در ۱۵۳ مسجد روستایی توسط روحانیون مستقر؛ هدایت و حمایت از برنامه هزار حسینیه و هیئت محوری برای اجرای ویژه برنامه های این ایام را از دیگر اقدامات این اداره کل اعلام کرد.

این مسئول فرهنگی، با اشاره به تهیه و ارسال جملات و فرمایشات امام راحل، مقام معظم رهبری و اندیشمندان دینی از طریق پیام کوتاه به ۳۵۰۰ نفر از گروه های هدف این سازمان، بیان کرد: آموزش و بصیرت افزایی آحاد جامعه از طریق فضای مجازی با تولید مقالات، اخبار، سخنرانی و تصاویر در سایت های وابسته به سازمان، یکی دیگر از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی است.

فعال کردن ۸۰۰ مؤسسه و خانه قرآن شهری و روستایی، برگزاری ۴۵۰ جلسه مشاوره و پاسخ گویی در مساجد، حسینیه ها و کانون های جمعیتی تحت پوشش با دعوت از شبکه تبلیغی، مبلغین، مبلغات و بانوان فرهیخته، ۴۸ نشست علمی و تخصصی در محافل دینی و آموزشی همزمان با هفته مهدویت از دیگر مواردی است که حجت الاسلام نوری زاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران به آن ها اشاره کرد.