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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

استاندار فارس به کاندیداتوری شهرداری تهران پاسخ منفی داد

استاندار فارس به کاندیداتوری شهرداری تهران پاسخ منفی داد

شیراز – استاندار فارس طی نامه ای به رئیس شورای شهر تهران به پیشنهاد کاندیداتوری شهرداری تهران پاسخ منفی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس اسماعیل تبادار در نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران به پیشنهاد شورای این شهر برای حضور به‌ عنوان کاندیدای شهرداری پاسخ منفی داد.

متن نامه بدین شرح است؛

جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام و احترام

ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای جناب‌عالی و اعضاء شورای شهر تهران و با تشکر از محبت و عنایت اعضاء نسبت به اینجانب برای تصدی شهرداری تهران با توجه به اینکه در حال حاضر افتخار خدمت به مردم شریف استان پهناور فارس را داشته و ادامه این خدمت را مغتنم می‌شمارم خواهشمند است انصراف اینجانب را به استحضار شورای محترم اسلامی شهر تهران برسانید.

با تشکر

اسماعیل تبادار

به گزارش خبرنگار مهر، در میان اسامی کاندیداهای شهرداری تهران نام محمد علی افشانی و انصاری لاری استانداران سابق و اسبق فارس وجود دارد.

کد مطلب 4279555

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