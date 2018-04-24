به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد در خصوص خدمات قابل ارائه شبکه به اعضای شبکه، بیان کرد: سال ۹۶، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ شخص حقیقی و حقوقی در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی عضو شدند و بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور از حمایت‌های این باشگاه استفاده کردند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شبکه آزمایشگاهی حدود ۳۰ میلیارد ریال یارانه استفاده از خدمات آزمایشگاهی در قالب طرح‌های تخفیف دریافت خدمات به دانشجویان، اعضای هیئت علمی، برگزیدگان بنیاد نخبگان، منتخبین المپیادهای علمی دانشجویی و دانش‌آموزی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده است.

وی عنوان کرد: این باشگاه هم‌اکنون، بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد.