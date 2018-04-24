«خانه جوان» پلدختر پاتوق معتادان شد/ به نام جوانان به کام معتادان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: ساختمان خانه جوان شهر پلدختر بهجای نبوغ اندیشه و تبادلنظر جوانان به پاتوق معتادان تبدیلشده و این امر منجر به رواج آسیبهای اجتماعی در این شهر شده است.
«خانه جوان» پلدختر پاتوق معتادان شد
جوانان بهترین نیرو و سرمایه انسانی هر جامعه هستند و در سایه حرکت در مسیر درست و رشد استعدادهای آنها، جامعه به سمت رشد و تعالی همهجانبه میرود، بنابراین تجربه نشان داده هر جامعهای که به این سرمایه عظیم توجه بیشتری داشته و به جوانان اعتماد کند بیشتر درراه توسعه گام برداشته است.
خانه جوان پلدختر در سفر دوم رئیسجمهور وقت به استان لرستان که ساخت خانه جوان در تمام شهرستانهای استان لرستان مصوب شد زیر نظر سازمان ملی جوانان در حاشیه شهر احداث شد، اما با ادغام این سازمان با سازمان تربیتبدنی و تبدیل آن به وزارت ورزش و جوانان متولی خانه جوان همچنان فرمانداری است و هماکنون به پاتوق معتادان تبدیلشده است.
خانههای جوان میتواند مراکزی بهعنوان قلمرویی برای کشف استعدادها و تبادلنظر جوانان باشد و مورداستفاده درست در راستای توسعه و پیشرفت قرار گیرند.
یک شهروند پلدختری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانه جوان پلدختر ساختمانی است که در حاشیه شهر قرار دارد، مخروبه شده و کارایی ندارد و متأسفانه به پاتوق معتادان تبدیلشده است.
«خانه جوان» که جای خلافکاران شد
علی جوادی افزود: این مکان از ویژگیهای خانه جوان تنها نامش را یدک میکشد و درواقع به محلی برای گسترش آسیبهای اجتماعی و اعتیاد تبدیلشده و لازم است مسئولان در رابطه به تعیین تکلیف این مکان اقدام کنند.
یکی از دانشجویان پلدختر نیز به خبرنگار مهر گفت: خانه جوان این شهر چنانچه به معنی واقعی کلمه به کار گرفته شود و بهعنوان محل تبادلنظر و اندیشه و زمینهای برای بروز و ظهور ابتکارات، خلاقیتها و استعدادهای جوانان از آن استفاده شود یکی از بهترین اقدامات برای تغییر مسیر فکری جوانان در جهات مثبت است.
امیر کاظمی افزود: خانه جوان پلدختر از بدو احداث بهکارگیری نشده بلکه متأسفانه به حال خود رهاشده و بهجای مفید بودن محل مضری برای جوانان شده است.
یکی از ساکنان حوالی پارک «رضوان» محل احداث خانه جوان گفت: خانه جوان پلدختر متولی ندارد و اکنون به ساختمان متروکهای تبدیلشده که محل امنی برای حضور معتادان و خلافکاران و رواج آسیبهای اجتماعی است.
بهمن ناصری افزود: این ساختمان به نظر از ابتدا درست کارشناسی نشده و ازنظر مکانیابی جانمایی خوبی ندارد تا حداقل درراه مفیدی از آن استفاده شود کما اینکه حضور پیدا کردن معتادان در این محل برای ساکنان ایجاد مزاحمت و وحشت میکند.
ظرفیتی که مغفول مانده است
یک پژوهشگر اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اساسنامه خانههای جوان بهعنوان محلی برای هدایت درست استعدادها و انرژی جوانی در مسیر مفید، چنین تشکلهایی بهطورقطع مناسب و ضروری و راهی برای جلوگیری از ابتلای جوانان به آسیبهای اجتماعی هستند.
هما کریمیان افزود: با توجه به اینکه جوانان سرشار از انرژیهایی هستند و نهفته ماندن آن ممکن است موجب افسردگی، گوشهگیری و یا ناخواسته رفتن به سمت آسیبهای جدی همچون اعتیاد شود، این مکانها میتواند انرژی جوان را به جهتگیری درست سوق میدهد.
این پژوهشگر اجتماعی اظهار داشت: جوانان با استفاده از روشهای مفید و با پیوستن به یکدیگر، افزایش قدرت حجمی و مشورت به استعدادهای درونی خود پی برده و با رسیدن به اهداف بهدوراز هر تنشی در جامعه سالم و مفید ظاهر شوند.
وعدهای برای تعمیر و تجهیز خانه جوان پلدختر
رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خانه جوان شهرستان پلدختر در اختیار دولت و متولی آن فرمانداری بود و با پیگیریها و نامهنگاریهای انجامشده مقرر شد این مکان در اختیار اداره ورزش و جوانان قرار گیرد.
علیمحمد نورعلی وند اظهار داشت: این اقدام طی صورتجلسهای انجام و پیگیریهای لازم از طریق مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز انجامشده و مقرر شد تعمیر و تجهیز آن در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با واگذاری خانه جوان شهر پلدختر به اداره ورزش و جوانان تعمیر و تجهیز این مکان در اختیار سمنهای فعال قرار میگیرد تا بتوانند در حوزه ورزش و جوانان نسبت به انجام کارهای خود از آن استفاده کنند.
فرمانداری«خانه جوان» را به ورزش و جوانان واگذار کرده است
فرماندار پلدختر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: خانه جوان پلدختر در بخش غربی شهر احداثشده که از روز نخست جانمایی درست و اصولی نداشته هرچند که اقدام خوبی است و مرکزی برای فعالیت جوانان است اما متأسفانه به علت جانمایی نادرست رهاشده است.
نعمت اله دستیاری افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده هماکنون این مکان به محلی برای پاتوق معتادان و رواج آسیبهای اجتماعی تبدیلشده است.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداری پلدختر طی نامهای خانه جوان را بهصورت رسمی به اداره ورزش و جوانان شهرستان واگذار کرده تا این اداره تعمیرات لازم را روی آن انجام داده و کارهای فرهنگی در آن صورت گیرد.
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