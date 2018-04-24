به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست دوره جدید «پنجشنبه صبح های بخارا» با همکاری مجله بخارا و نشرنو به مناسبت انتشار کتاب «در جستجوی طبیعت» تالیف ادوارد ویلسون و ترجمه کاوه فیض اللهی و با حضور عبدالحسین وهاب زاده، نصرالله پور جوادی، محمد درویش، کاوه فیض اللهی، مانیا شفاهی، ازاد عندلیبی و علی دهباشی برگزار میشود.
کتاب «در جستوجوی طبیعت»، مقدمهای خواندنی و قابل فهم برای آشنایی با یکی از بااستعدادترین و مشهورترین دانشمندان جهان است. ادوارد ویلسون، شاید بیش از هر دانشمند دیگری در روزگار ما، جانوران را در زیستگاه طبیعیشان زیر نظر گرفته و قوانین حاکم بر رفتار و سازمان اجتماعی و روابطشان را با محیط دریافته است. او اما نهفقط در پی آنچه این یافتهها دربارهٔ خودِ این جانوران به ما میگویند که در پی چیزیست که میتوانند دربارهٔ «طبیعت انسان» و رفتار گونهٔ ما به ما بگویند. او جهان را تماشا کرده است تا انسان را بنگرد.
ویلسون نتایج جذاب و گاه شگفتانگیز بررسیهایش را بهواسطهٔ کتابهایی فوقالعاده همچون تنوع حیات و طبیعت انسان و زیستشناسی اجتماعی با خوانندهٔ عام در میان گذاشته است. نثر جذاب و دقیق و روان او دربارهٔ موضوعات پیچیده دو جایزهٔ پولیتزر برایش به ارمغان آورده و ستایش دانشمندان و خوانندگان سرتاسر جهان را برانگیخته است. این کتابِ بنیادی، از مجموعه کتابهای «کتابخانهٔ طبیعت انسان» نشر نو است. بهباور استادان زیستشناسی و محیطزیست، مطالعه و درکودریافت این کتاب برای هر کس که دغدغههای زیستمحیطی و انسانشناختی دارد سودمند و بلکه ضروریست.
کتاب «در جستجوی طبیعت» در سال ۱۳۹۷ با جلد گالینگور به قیمت ۲۸هزار تومان توسط نشر نو منتشر شدهاست.
اولین نشست دوره جدید «پنجشنبه صبحهای بخارا» ساعت نه صبح پنجشنبه، ششم اردیبهشت در محل «خانه وارطان» واقع در میدان فلسطین، طالقانی غربی، ضلع جنوبی، خیابان طالقانی، پلاک ۵۱۴ برگزار میشود.
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