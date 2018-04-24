مدیریت تقاضا راهی برای گذر از تنش آبی/۱۱شهر هرمزگان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی بیان داشت: امسال تنش کم آبی در هرمزگان و به ویژه بندرعباس بسیار جدی است! به‌رغم هشدارهای کم آبی، با کاهش بارندگی‌های سال زراعی و مصرف نادرست آب، سرانجام سد استقلال میناب به حجم غیرمفیدِ خود نزدیک شد، بسیاری از چاه‌های آب از مدار بهره‌برداری خارج شد و سال ۹۷ را، سالی پرتنش و کم آب برای شهرهای بحرانی و در آستانه بحران از جمله بندرعباس، بندرخمیر و روستاهای حومه رقم زد، این درحالیست که همچنان روزهای سخت و طاقت فرسا و تب داغ تابستان را پیش رو داریم.

وی عنوان کرد: در حالیکه جیره‌بندی آب شرب همواره خط قرمز وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده است، اما در تابستان ۹۷، مسئولان آبفای هرمزگان ناگزیر به راهکارِ جیره بندی و یا نوبت بندی آب می اندیشند! راهکاری که به نظر می رسد به زودی محقق شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان اظهارداشت: گرچه با خشکسالی و کمبود آب مواجه ایم اما به آن معنی نیست که نتوان این تنش را مدیریت کرد و یا از آن گذر کرد.

به گفته وی، شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان خدمات رسانی به جمعیتی بالغ بر ۱.۱ میلیون نفر در قالب ۳۶ شهر و جزیره را به عهده دارد. از نگاه مطالعاتی نیاز آبی شهرهای استان در سال ۹۷ با لحاظ اقلیم گرم و خشک، حدود ۱۳۶ میلیون مترمکعب است.

قصمی ابرازداشت: این در حالیست که با توجه به کاهش شدید بارندگی در حوزه آبریز منابع آبی استان در سال زراعی ۹۷-۹۶ (۴۷ میلیمتر) و به تبع آن کاهش ذخایر آبی، میانگین میزان تولید فعلی آب به ۱۰۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است و ۱۱ شهر استان از جمله بندرعباس و بندر خمیر در شرایط بحرانی و ۱۵ شهر دیگر در آستانه بحران قرار دارند.

به گفته مدیرعامل آبفای هرمزگان، در سال ۹۶ با توجه به نیاز آبی ۱۳۳ میلیون مترمکعب و با متوسط تولید ۳۵۰۰ لیتر بر ثانیه، کمبود آب معادل ۹۰۰ لیتر بر ثانیه بود که انتظار می رود با کاهش چشمگیر سطج منابع تامین آب در تابستان امسال، آبفای هرمزگان با چالشی جدی تر از سال قبل مواجه شود.

وی افزود: شهرهایی که در وضعیت فعلی با تنش آبی مواجه هستند به ترتیب شهرهای بندرعباس، خمیر، تازیان پایین، بستک، جناح، مجنمع روستایی فرامرزان، سردشت، گوهران، گروک، هشت بندی، رویدر و روستاهای تابعه می باشند و ۱۵ شهر دیگر شامل شهرهای بیکا، زیارتعلی، فین، فارغان، بندر لنگه، کنگ، پارسیان، کوشکنار، تخت، قلعه قاضی، حاجی آباد، سیریک، درگهان، سوزا و چارک در آستانه بحران قرار دارند.

قصمی اضافه کرد: آب مورد نیاز شهرهای بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای حومه با جمعیت بالغ بر ۶۷۰ هزار نفر و نیاز آبی مطالعاتی ۲ هزار و ۵۷۷ لیتر بر ثانیه، از منابع سد استقلال، چاههای دشت شمیل، دشت های نیان و میناب و زه آب سد شمیل تامین می شود که در حال حاضر از کل حجم مخزن ۲۵۰ میلیون متر مکعبی سد استقلال (به عنوان تامین کننده ۵۰ درصد از حجم آب مورد نیاز بندرعباس) تن‌ها ۱۰ میلیون متر مکعب حجم مفید آن باقی مانده که به زودی به حجم غیرمفید خواهد رسید. درنتیجه به دلیل کمبود جدی منابع آبی، ناگزیر جیره بندی و نوبت بندی آب با آغاز فصل گرم دور از انتظار نخواهد بود.

وی معتقد است: گرچه با خشک‌سالی و کمبود آب مواجه ایم اما به آن معنی نیست که نتوان این تنش را مدیریت کرد و یا از آن گذر کرد. امروزه در حوزه آب علاوه بر خشک سالی با مشکل اصلی دیگری نیز مواجه ایم و آن اینکه؛ اکثر فعالیت هایی که طی سال های اخیر در استان صورت گرفته در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده و توجه کمتری به مباحث مدیریت مصرف شده است.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با بیان اینکه حال نگرش ما از این موضوع که چه مقدار آب مورد نیاز است به این سمت که چه فعالیت هایی را برای مصرف بهینه منابع آبی موجود باید انجام داد، تغییر یافته است. تصریح کرد: در واقع شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در برنامه کاری خود، مدیریت تقاضا را به عنوان حلقه مکمل مدیریت تولید برای کمک به حل مشکلات موجود و گذر از این شرایط قرار داده است. به طوری که در سال گذشته مجموعه‌ای از اقدامات فنی و فرهنگی در زمینه مدیریت منابع آبی انجام داده است. از جمله چاپ بنرهای صرفه جویی و مدیریت مصرف، تهیه اقلام مصرفی دانش آموزان با محتوای مدیریت مصرف ، ایجاد وب سایت کمپین آقای شیر، برگزاری جلسات با گروه های سمن جهت ترویج مصرف بهیه آب در بین بانوان خانه دار، همکاری در برپایی نمایشگاه وضعیت قرمز با محتوای بحران آب، قرارداد تولید و پخش ۱۱۱ برنامه تلویزیونی و ۱۰۸ برنامه رادیویی و ساخت یک کلیپ با صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه آب برای ۴۶۵۰ دانش آموز و توزیع ۱۶۳۰۰ بسته فرهنگی، نصب ۶۰۰۰ کاهنده مصرف آب در منازل مشترکین و اماکن عمومی، مراکز آموزشی و کارهای فرهنگی دیگر اشاره کرد.

وی عنوان کرد: در گذر از این تنش کم آبی شهرهای بحرانی و در آستانه بحران، علاوه بر برنامه‌های میان مدت، راهکارهای کوتاه مدت به عنوان منابع جایگزین و در قالب پروژه های مقابله با تنش آبی اندیشیده شده است از جمله؛ حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه، کف شکنی ۵ حلقه چاه، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه‌ها با هدف کاهش هدررفت آب. البته برای اجرای کامل برنامه‌های کوتاه مدت و ضربتی به اعتباری معادل ۲۳۰ میلیارد ریال نیاز داریم.

وضعیت آب شهر بندرعباس بحرانی است

به گفته قصمی، در شهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای حومه (که منابع آبی مشترک با شهر بندرعباس دارند)، پروژه هایی نظیر؛ حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه در حاشیه سد شمیل از سوی آب منطقه‌ای استان، بازسازی تاسیسات برای ارتقاء کیفیت در تصفیه خانه آب میناب و بندرعباس و خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری جهت تامین آب پایدار شهر بندرعباس و تلاش بی وقفه مسئولان آبفا و بخش خصوصی به منظور تسریع در تکمیل فاز اول پروژه آبشیرین کن بندرعباس با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز به عنوان منابع جایگزین در راستای افزایش ظرفیت منابع آبی این شهر، تعریف شده است که با آغاز فصل گرما وارد مدار بهره برداری می شود.

وی عنوان کرد: در مرکز استان شامل شهرهای بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای حومه، اجرای پروژه آبشیرین کن بندرعباس با ظرفیت کامل ۱۰۰ هزار مترمکعب، اجرای خط انتقال آب به طول ۳۳ کیلومتر از آب شیرین کن بندرعباس تا مخازن داماهی این شهر، حفر و تجهیز یک حلقه چاه دزک و کف شکنی دو حلقه چاه سرخون و بازسازی تاسیسات تصفیه خانه و در مدار آوردن مولد برق جدید تصفیه خانه در دست اجراست.

این مقام مسئول افزود: در غرب استان شامل شهرهای بستک و فرامرزان، پروژه هایی نظیر؛ اجرای فاز اول خط انتقال جناح تا چارک و خط انتقال فرامرزان تا گچوئیه در مجموع به طول ۱۸ کیلومتر، تجهیز یک حلقه چاه در لاور میستان، احداث سه مخزن کهنوئیه، کمشک و هنگوئیه در مجموع به ظرفیت سه هزار و ۵۰۰ متر مکعب با اعتبار مورد نیاز ۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

وی ادامه داد: در شرق هرمزگان شامل شهرهای رویدر، سردشت و گوهران، سیریک و فارغان نیز پروژه های مقابله با تنش کم آبی در حال اجراست. از جمله؛ حفر و تجهیز یک حلقه چاه، تکمیل خط انتقال کهورستان به طول ۳۰ کیلومتر و اخذ مجوز احداث آب شیرین کن جهت تامین آب شرب کهورستان و رویدر.

قصمی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه تامین آب بشاگرد (سردشت و بشاگرد) از سد جگین، حفر و تجهیز یک حلقه چاه و خط انتقال سردشت، اجاره و تجهیز یک حلقه چاه گوهران و خرید و به کارگیری دو دستگاه تانکر آبرسانی نیز از جمله اقدامات آبفا در شهرهای سردشت و گوهران بوده است. همچنین تکمیل آب شیرین کن سیریک با ظرفیت نهایی ۳ هزار و ۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز، در مدار آوردن مخازن سه گانه شهری و تکمیل خط انتقال آب سیریک-گروک و حفر و تجهیز یک حلقه چاه در شهر فازغان نیز در حال اجراست.