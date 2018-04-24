به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی دعوتی پوستر به مناسبت روز جهانی طراحی گرافیک با آثاری از چهره‌های شناخته شده طراحی، جمعه ۷ اردیبهشت در گالری ایده افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه تعداد ۵۸ پوستر مدعو از هنرمندانی چون میلتون گلاسر، آرماندو میلانی، میشل باتوری، الکساندر فالدین، اندرو لویز، استفان بوندی، سرج سروف، اسکات لاسرو، نیکلاس تروکسلر، خاویر برمودز، فین نیگارد، ماریا پاپافستداتیس، استفان هورکی، هلن بارانوسکا، فرانسیسکو مازنگا، ژرمن خمینز، آدان پاردس بارِراوو، عرفات ال نعیم، بیونگ ایل سونگ، کریستوفر اسکات، دیوید جیمز، دوگان ارسلان، المر سوسا، فابیان کارراس، ایروان هارنوکو، ایونا سیچی، خوزه لوئیس لوپز، کیونگ جین هان، لوییس یانز، لوییس آنتونیو رودریگز ریورا، لوئیس آنجل گارسیا، مارسین اوربانسکی، ماریو فوئنتس، مارتین مندلسبرگ، ماری آن پنینگتون، مویسس رومرو، اورهان ارداهانلی، پپو آلمونت، سابینا اوبرهازر، رناتو تاگلی، ریزارد کاجا، سانتیاگو گومز، شا فنگ و جونگاو وو به همراه آثار هنرمندان ایرانی چون، کامبیز درم‌بخش، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، بهزاد شیشه‌گران، ایرج میرزا علیخانی، آرش سلطانعلی، ناصر نصیری، اونیش امین‌الهی، اردشیر میرمنگره، حسین محمدی وحیدی، سیروس سلیمی، محمد اردلانی، مهدی محمدی، داریوش مختاری و مهردخت دارابی به نمایش در خواهد آمد.

دبیر این رویداد آرش سلطانعلی و دبیری بخش بین‌الملل آن را حسین محمدی وحیدی بر عهده دارند. همچنین در بخش جنبی این نمایشگاه تعدادی از پوسترهای برگزیده بخش ورک‌شاپ روز گرافیک مدرسه ایده که زیر نظر حسین محمدی وحیدی برگزار شده است در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.