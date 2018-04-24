سید حکیم موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای اصل ۴۴ یا خصوصی سازی بخش دولتی از سوی دولتمردان بخوبی صورت نمیگیرد، حتی این اصل در برخی موارد ازسوی متنفذین مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه در این برهه از زمان شاهد ورشکستگی شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی هستیم، افزود: در حقیقت بعضی مواقع، به بهانه اجرای اصل ۴۴ ، اموال عمومی به جیب برخی افراد سودجو سرازیر شده و روز به روز بر تعداد شرکتهای ورشکسته افزوده میشود.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش خواستار نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شد و بیان کرد: شیوه واگذاریها باید مورد تجدید نظرکلی قرار گرفته و مسئولین قضایی، امنیتی و نمایندگان مردم بر تمام جوانب اعمال قانون و نظارت دقیق کرده تا راه هر گونه سوء استفاده احتمالی از سوی سودجویان سلب و گرفته شود.
وی ضمن ابراز نگرانی از تضعیف جایگاه نظارتی شوراهای شهر و روستا تصریح کرد: بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر از گاهی در قالب بخشنامه و دستورالعمل قوانینی در جهت تضعیف جایگاه شوراها و اعمال نفوذ خود در وزارت کشور و... صادر می کنند.
موسوی افزود: با ادامه روند خصوصیسازی و تسری آن به شهرداریها و کاهش اختیارات قانونی شوراهای شهرستان، استان و شورای عالی استانها، در آیندهای نزدیک شاهد ورشکستگی شهرداریها خواهیم بود.
وی با اشاره به صدور برخی بخشنامهها و دستورالعمل اظهار کرد: قوانینی مانند قانون تجمیع عوارض و ضعیف و ناکارآمد نشان دادن شوراها در این امر از سوی دولتمردان و نمایندگان، دخالتهای مستقیم دولت در امور استخدامی، بیاعتنایی مجمع اصناف به پرداخت عوارض سالیانه شهرداریها، واگذاری آژانسهای برون شهری به اداره صنعت، معدن و تجارت در حالی که احداث ترمینال و پارکینگ بر عهده شهرداریها است از جمله دستور العملهای تضعیف کننده لازم الاجرا از سوی شوراها و شهرداری است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش در ادامه خواستار تعریف وزارت یا سازمانی جهت برنامه ریزی و نظارت مستقیم بر شهرداری، شورا و دهیاریها شد و افزود: ایجاد وزارتی با عنوان عمران شهر و روستا و یا سازمانی تحت نظر مستقیم ریاست جمهور، برای اداره امور شهرداریها، شوراها و دهیاریها میتواند در پیشبرد اهداف این ارگانها موثر باشد.
رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش دانیال:
تضعیف شوراها و خصوصیسازی منجر به ورشکستگی شهرداریها میشود
شوش- رئیس شورای اسلامی شهرستان شوش گفت: درصورت تداوم سیاست انحصار طلبانه برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان، که منجر به تضعیف شوراها شود، بار دیگر شاهد ورشکستگی شهرداری ها خواهیم بود.
سید حکیم موسوی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای اصل ۴۴ یا خصوصی سازی بخش دولتی از سوی دولتمردان بخوبی صورت نمیگیرد، حتی این اصل در برخی موارد ازسوی متنفذین مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
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