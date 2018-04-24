نشست خادم و رئیس اتحادیه جهانی کشتی در صربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت میزبانی مسابقات بین المللی کشتی در ایران از جمله میزبانی مسابقات آسیایی نونهالان، جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی، میزبانی رقابت های کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی جهان ، تقاضای میزبانی ایران برای جام های جهانی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۱۹ میلادی و میزبانی مشترک رقابت های امیدهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی با کشور فنلاند از جمله موارد مورد نظر فدراسیون کشتی ایران در این نشست است.

همچنین قرار است در این جلسه در مورد نارضایتی کشتی‌گیران از جابجایی زمان وزن کشی از بعداز ظهر به صبح، وضعیت داوری کشتی جهان و ادامه نابرابری فاصله داوران کشورهای اروپایی با دیگر قاره ها و برخی موارد دیگر با رئیس اتحادیه جهانی کشتی مذاکره صورت گیرد.