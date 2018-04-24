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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

برای کسب میزبانی و بررسی مشکلات؛

نشست خادم و رئیس اتحادیه جهانی کشتی در صربستان

نشست خادم و رئیس اتحادیه جهانی کشتی در صربستان

رئیس فدراسیون کشتی کشورمان اواخر هفته جاری برای دیدار با «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی به صربستان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت میزبانی مسابقات بین المللی کشتی در ایران از جمله میزبانی مسابقات آسیایی نونهالان، جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی، میزبانی رقابت های کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی جهان ، تقاضای میزبانی ایران برای جام های جهانی آزاد و فرنگی  در سال ۲۰۱۹ میلادی و میزبانی مشترک رقابت های امیدهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی با کشور فنلاند  از جمله موارد مورد نظر فدراسیون کشتی ایران در این نشست است.

همچنین قرار است در این جلسه در مورد نارضایتی کشتی‌گیران از جابجایی زمان وزن کشی از بعداز ظهر به صبح، وضعیت داوری کشتی جهان و ادامه نابرابری فاصله داوران کشورهای اروپایی با دیگر قاره ها و برخی موارد دیگر با رئیس اتحادیه جهانی کشتی مذاکره صورت گیرد.

کد مطلب 4279574

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