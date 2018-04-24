سید رحمان دانیالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال‌های اخیر حق‌آبه تالاب گاوخونی نادیده گرفته شده است و این امر بدان معناست که هنوز برخی اهمیت جریان داشتن آب در تالاب گاوخونی را درک نکرده‌اند.

حق‌آبه تالاب گاوخونی پس از آب شرب در اولویت قرار دارد

وی با بیان اینکه حق‌آبه تالاب گاوخونی پس از آب شرب در اولویت قرار دارد، ابراز داشت: در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند گاوخونی انتقام سال‌های خشکسالی خود را با پراکندن ریزگردهای سمی از ما خواهد گرفت، ریزگردهایی که تمام کشور از جمله پایتخت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همگان باید اولویت مهم حق‌آبه تالاب گاوخونی را درک کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه باید همگان اولویت مهم حق‌آبه تالاب گاوخونی را درک کنند و غفلت چندین ساله در حوضه زاینده‌رود جبران شود، ابراز داشت: خطر ریزگردهای تالاب گاوخونی بر اساس پژوهش‌های کارشناسی اعلام شده است به نوعی که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز خطر بیماری‌زایی ریزگردهای گاوخونی را به صراحت اعلام کرد.

وی ادامه داد: به یقین گرد و غبار تالاب گاوخونی اثرات مخرب غیرقابل جبرانی بر محیط زیست و تمامی جانداران این محدوده خواهد داشت.

دانیالی تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته عدم توجه، بهره برداری بی رویه، توسعه‌های ناهمگون در بخش‌های مختلف، وضعیت رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی را با مشکل مواجه کرده است.