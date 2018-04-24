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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۴

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

سرما بیش از یک میلیارد تومان به اراضی خراسان شمالی خسارت وارد کرد

سرما بیش از یک میلیارد تومان به اراضی خراسان شمالی خسارت وارد کرد

بجنورد- رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سرما اخیر یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان به اراضی کشاورزی استان خسارت وارد کرده است.

عبدالحسین نامور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش های اخیر زمین های کشاورزی خراسان شمالی را سیراب کرده است، اظهار کرد: با این وجود بارندگی های اخیر خسارت سنگینی به باغات خراسان شمالی وارد کرده اما خوشبختانه آسیب جدی به اراضی کشاورزی وارد نشده است.

نامور افزود: سرما و برف اخیر در خراسان شمالی ۹۹ درصد باغات استان و تنها یک درصد به اراضی کشاورزی خسارت زده است.

وی با بیان اینکه سرمای بهاره به هشت هزار و ۵۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی خسارت زده است، تصریح کرد: میزان خسارت در اراضی کشاورزی متفاوت بوده به طوری که برخی از اراضی ۵۰ و برخی ۷۰ درصد خسارت دیده اند.

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: کشاورزان شیروان نسبت به دیگر شهرستان ها بیشترین خسارت را به خاطر سرمای دو هفته اخیر دیده اند.

کد مطلب 4279583

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