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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

برنامه رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا اعلام شد

برنامه رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا اعلام شد

رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک نوجوانان ۲۰۱۸ آرژانتین در روزهای ۲۰ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل رقابت های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه:
ساعت ۱۴: قرعه کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه:
ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با ازبکستان ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ازبکستان ۱۰ به وقت ایران است.

کد مطلب 4279584

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