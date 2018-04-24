به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل رقابت های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه:

ساعت ۱۴: قرعه کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵، ۷۱ و ۸۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۳: قرعه کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۸ تا ۲۰ : مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۴۵، ۴۸، ۵۱، ۵۵، ۶۰، ۹۲ و ۱۱۰ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با ازبکستان ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت ازبکستان ۱۰ به وقت ایران است.