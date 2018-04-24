به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز جهانی زمین و «با شعار نه به پلاستیک» مردم طبیعت دوست اصفهان با همراهی سازمان‌های مردم نهاد مانند صلح با طبیعت، آوای بوم و تعدادی از خانواده های عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان، جمعی از کارکنان و مدیرکل محیط زیست استان اصفهان، چهره زیبای طبیعت پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی را از زباله پاک کردند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحتی حدود ۵۰ هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده و از بی‌بدیل‌ترین پناه‌گاه‌های حیات وحش است.

ارتفاعات و دشت های این منطقه یکی از بهترین زیستگاه‌های وحوش محسوب می‌شود و کل، بز کوهی نر، آهو یا غزال ایرانی، پلنگ، خرگوش وحشی، گرگ، کفتار، شغال، تشی، روباه، کاراکال، گربه شنی از گونه‌های این منطقه است.

همچنین انجیر، بادام کوهی، انار، عناب، شیپوری، بید، خارشتر، درمنه، اسپند، گل جالیز، شنگ، انواع گرامینه، کلاغک، گل مریم، سلین، انواع گون، گل گندم، علف شوره، علف مار، ریواس، اسپرس، چوبک پوشش گیاهی این منطقه را تشکیل می‌دهد.

این منطقه به دلیل دارا بودن تنوع بوم شناختی، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی همچنین کاهش ناهنجاریهای حاصل از فعالیت صنایع و عوارض جمعیتی، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای نواحی کوهستانی و تپه ماهوری، وجود انواع گیاهان و گونه‌های متعدد حیات وحش جانوری و استفاده‌های علمی، پژوهشی، اقتصادی و گردشگری دارای ارزش وجودی پارک ملی است.

گفتنی است شعار «نه به پلاستیک» به عنوان شعارامسال از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام شده است.