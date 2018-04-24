۴ میلیون ویزیت در قالب طرح تحول سلامت در استان بوشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری صبح سه‌شنبه در نشست شورای سلامت استان بوشهر با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هفت هزار کارمند و ۲۰۰ نفر هیئت علمی دارد، اظهار داشت: برنامه‌های هفته سلامت در هفت محور تنظیم شده است که دسترسی به خدمات سلامت و عدالت در سلامت از جمله این محورها است.

وی بیان کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت، ترویج سبک زندگی سلامت محور، اجتماعی شدن سلامت، انسجام و نشاط اجتماعی و منابع پایدار برای حفظ سلامت از دیگر محورهای برنامه هفته سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح اقدامات مهم این دانشگاه در یکسال گذشته خاطرنشان کرد: احداث بیمارستان دیر، احداث بخش‌های الحاقی بیمارستان کنگان و دیلم، اجرای ۱۰ کلینیک سیار دندانپزشکی، اجرای ۱۲ مرکز خدمات جامع سلامت از جمله اقدامات مهم دانشگاه بوده است.

کشمیری با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان بوشهر اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت تا ۱۵ فروردین ماه امسال ۵۵۸ هزار بیمار بستری در استان داشتیم به طوری به صورت میانگین از هر دو نفر یک نفر از طرح تحول سلامت بهره بردند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۷۰۶ متخصص تمام وقت خدمات درمانی را در استان ارائه کردند و ۴ میلیون ویزیت هم در استان بوشهر انجام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در قالب طرح تحول نظام سلامت، برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ۲۷۰ پزشک حمایت شدند.

کشمیری ادامه داد: همچنین به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۲۷ هزار زایمان طبیعی و ۲۳ هزار سزارین در استان بوشهر انجام شد.