افتتاح ۴ پروژه بهداشتی با حضور معاون وزیر بهداشت دراستان کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر معاون وزیر بهداشت به استان کرمانشاه طی فردا چهارشنبه خبر داد و گفت: در این سفر ۴ پروژه بهداشتی در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، همچنین از بازدید معاون وزیر بهداشت از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و پیگیری مسائل بهداشتی این مناطق طی سفر وی به استان خبر داد.

وی با اشاره به ۴ پروژه بهداشتی که در سفر معاون وزیر بهداشت به بهره برداری می رسد، گفت: افتتاح «آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای بهداشت محیط و حرفه‌ای غرب کشور» از مهمترین پروژه های مذکور است.

شکیبا اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۱.۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این آزمایشگاه پیشتر به عنوان یک آزمایشگاه استانی فعال بود و اعتباری حدود یک میلیارد تومام برای تجهیز و راه اندازی آن صرف شده بود اما هم اکنون با صرف ۱.۵ میلیارد تومان ارتقا یافته و از این پس و بعد از راه اندازی به عنوان آزمایشگاه مرجع غرب کشور فعالیت خواهد کرد.

وی از افتتاح و راه اندازی دومین مرکز تحقیقات بیماری‌های رفتاری کشور، در کرمانشاه طی این سفر خبر داد و تصریح کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ابتلا به بیماری هایی چون ایدز است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: همچنین در سفر معاون وزیر بهداشت، پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری مختص زنان هم افتتاح خواهد شد.