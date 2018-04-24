  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۷

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

افتتاح ۴ پروژه بهداشتی با حضور معاون وزیر بهداشت دراستان کرمانشاه

افتتاح ۴ پروژه بهداشتی با حضور معاون وزیر بهداشت دراستان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از افتتاح ۴ پروژه بهداشتی با حضور معاون وزیر بهداشت در استان خبر داد.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر معاون وزیر بهداشت به استان کرمانشاه طی فردا چهارشنبه  خبر داد و گفت: در این سفر ۴ پروژه بهداشتی در استان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، همچنین از بازدید معاون وزیر بهداشت از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه و پیگیری مسائل بهداشتی این مناطق طی سفر وی به استان خبر داد.

وی با اشاره به ۴ پروژه بهداشتی که در سفر معاون وزیر بهداشت به بهره برداری می رسد، گفت: افتتاح «آزمایشگاه مرجع منطقه‌ای بهداشت محیط و حرفه‌ای غرب کشور» از مهمترین پروژه های مذکور است.

شکیبا اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۱.۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این آزمایشگاه پیشتر به عنوان یک آزمایشگاه استانی فعال بود و اعتباری حدود یک میلیارد تومام برای تجهیز و راه اندازی آن صرف شده بود اما هم اکنون با صرف ۱.۵ میلیارد تومان ارتقا یافته و از این پس و بعد از راه اندازی به عنوان آزمایشگاه مرجع غرب کشور فعالیت خواهد کرد.

وی از افتتاح و راه اندازی دومین مرکز تحقیقات بیماری‌های رفتاری کشور، در کرمانشاه طی این سفر خبر داد و تصریح کرد: این اقدام در راستای پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ابتلا به بیماری هایی چون ایدز است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: همچنین در سفر معاون وزیر بهداشت،  پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری مختص زنان هم افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4279590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها