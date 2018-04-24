کشف رازهای زیر آب با اقیانوس پیمای بی سرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، حالا با طراحی یک اقیانوس پیمای بدون سرنشین که از راه دور قابل کنترل است، می توان اطلاعات بیشتری از کف اقیانوس و رازهای آن به دست آورد.

مهندسان دانشگاه فلوریدای شمالی که از سال ها قبل چنین ایده ای را در سر داشته اند، سرانجام بعد از مدتها تحقیق و بررسی توانسته اند ایده یادشده را عملی کنند. آنان با همکاری بنیاد ملی علوم آمریکا اقیانوس پیمای بی سرنشینی را تولید کرده اند که دارای چرخ های ویژه ای است که از فرو رفتن آن در شن های نرم زیر آبی جلوگیری می کند.

این محصول می تواند از دامنه های شیب دار بالا برود و در برابر موج های قدرتمند زیرآبی مقاومت کند. قرار است بعد از تکمیل کنترل های آزمایشگاهی، این اقیانوس نورد سال آینده در محیط واقعی مورد استفاده قرار بگیرد.

دستگاه یادشده ۱۳۶۱ کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن ۴.۹ در ۶.۷ متر است. این اقیانوس نورد به صورت تاشو طراحی شده تا حمل و نقلش نیز ساده تر شود. بخش عمده این دستگاه از آلومینیوم و فولاد ضدزنگ ساخته شده و یک موتور دیزلی نیروی محرکه آن را تامین می کند. مهم ترین نقطه ضعف فعلی این دستگاه عمر باتری بسیار کوتاه و چند دقیقه ای آن است که محققان در تلاش برای حل این مشکل هستند.