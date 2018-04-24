نوسازی ناوگان موتوری شهرداری گلستان

علیرضا عرب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با اشاره به اینکه قدمت زیاد و فرسوده بودن خودروهای ناوگان موتوری شهرداری، بهره وری سازمانی را تحت الشعاع خود قرار داده است، نوسازی و خریداری ماشین آلات از ضروریات این شهرداری است.

عرب، خدمت رسانی مطلوب و شایسته به شهروندان را مهم دانست و با بیان اینکه شهرداری در این زمینه گام های موثری برداشته است، اظهار داشت: تجهیز و نوسازی ناوگان موتوری از تحولات اساسی در سطح شهر محسوب می شود که علاوه بر ارتقای سرعت و کیفیت خدمات، بهبود عملکرد این شهرداری و افزایش رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت.

شهردار گلستان ادامه داد: با توجه به هزینه بالای نگهداری خودروهای فرسوده بالای ۱۰ تا ۱۵ سال، ناوگان موتوری فعلی شهرداری از نظر اقتصادی به صرفه نیست و سالانه هزینه بسیار بالایی صرف این امر می شود که بر همین مبنا شهرداری گلستان در یک اقدام جهادی دیگر نسبت به واگذاری خودروهای فرسوده از طریق مزایده عمومی و نوسازی صد در صدی آنها اقدام کرده است که در حال طی مراحل قانونی جهت اجرا می باشد.

علیرضا عرب با اشاره به اهمیت فعالیت خدمات شهری در شهر گلستان اظهار کرد: خدمات شهری جزو اولین و مهم ترین وظیفه شهرداری‌ به شمار می‌آید چراکه شهروندان یک شهر روزانه نیازمند ارائه خدمات متفاوت از جمع آوری زباله و آسفالت خیابان‌ها تا زیباسازی و گسترش فضاهای سبز شهری هستند و مسئولیت ارائه این خدمات متفاوت به شهروندان را شهرداری برعهده دارد.

شهردار گلستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ارائه خدمات شهری در افزایش روحیه و نشاط شهروندان موثر است، افزود: مجموعه شهرداری مدیریت اصلی اداره امور شهر را به عهده دارد و این مسئولیت به دلیل ایفای رسالت شهرداری‌ها عملکرد حوزه خدمات شهری را دشوار می‌سازد چرا که ارائه خدمات شهری مستلزم ارتباط گسترده با شهروندان، صرف هزینه بالا و اجرای پروژه‌های مختلف است که در نهایت نحوه ارائه خدمات شهری مختلف رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد.

مدیریت شهرداری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: نهادینه کردن فرهنگ شهروندی بین شهروندان که در اصل پایه و بنای توسعه شهر است از دیگر اهداف شهرداری در جهت افزایش رفاه حال شهروندان می باشد.

عرب ابرازامیدواری کرد با تداوم و اجرای موفق برنامه های مختلف فرهنگی، عمرانی و خدماتی تدوین شده برای این شهر و با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر شاهد شکوفایی هرچه بیشتر شهر گلستان باشیم.

* بررسی مشکلات شهروندان در دیدار مستقیم با شهردار گلستان

شهردار گلستان ملاقات عمومی خود با شهروندان، بر تکریم ارباب رجوع و تسهیل کارهای آنان تأکید کرد و گفت: ملاقات عمومی از جمله برنامه های منظمی است که با هدف رفع مشکلات شهروندان برگزار می شود و این امکان را برای مجموعه شهرداری فراهم می کند که با هماهنگی بیشتر در کوتاه ترین زمان به ریشه یابی مشکلات عمومی و برنامه ریزی برای حل آن ها بپردازد.

ملاقات مردمی شهردار گلستان با حضور بیش از ۴۰ نفر از شهروندان برگزار شد و مشکلات و درخواست های مردمی در زمینه شهرسازی، عمرانی، خدماتی و فرهنگی با شهردار مطرح شد و شهردار دستورات و راهکارهای قانونی را در این خصوص صادر کرد.

علیرضا عرب اظهار داشت: این جلسات با هدف توجه به نیازها و رفع مشکلات ملکی و محلی شهروندان روزهای چهارشنبه هر هفته در محل سالن اجتماعات شهرداری برگزار می شود.

وی افزود: تمامی این ملاقات ها تا حصول نتیجه و پاسخ درست به شهروندان از سوی مسئولین واحدها، معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری رصد می شود تا درخواست ها و مشکلات شهروندان در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرند و این موضوع در ارزیابی عملکرد شهرداری توسط مردم تأثیر گذار است.

شهردار گلستان بار دیگر با تأکید بر اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، بر تکریم و احترام ارباب رجوع و تسهیل و روان سازی رسیدگی به مشکلات آنها تأکید کرد.

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه احداث مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر

شهردار گلستان از پیشرفت مطلوب و ۸۰ درصدی پروژه احداث مجموعه ورزشی و استخر قلعه میر خبر داد.

علیرضا عرب احداث مجموعه ورزشی و احداث استخر قلعه میر از جمله پروژه های مهم عمرانی شهرداری گلستان است و در حال حاضر با تلاشهای مضاعف در حال اجرا می باشد که با متراژ ۱۳۸۲ متر مربع زیر بنا از بزرگترین مجموعه های ورزشی منطقه می باشد.

شهردار گلستان اظهار داشت: با توجه به نوع و ابعاد سازه این سوله جزء استخر های بزرگ استان است که مجموعه استخر به مساحت ۱۳۸۲ متر مربع و سالن های ورزشی در طبقات به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع می باشد.