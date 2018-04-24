رای گیری برای انتخاب ۷ گزینه نهایی شهرداری تهران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران به عنوان اولین دستور جلسه انتخاب ۷ گزینه از بین ۲۰ گزینه انتخابی را در دستور کار خود قرار دادند.

اسامی ۲۰ گزینه شهرداری تهران که امروز ۷ نفر از بین آنها انتخاب می‌شوند.

سید محمدعلی افشانی

محمد ابراهیم انصاری لاری

محمدعلی پنجه فولادگران

احمد ترک‌نژاد

قاسم تقی‌زاده خامسی

محمد مهدی تندگویان

محمود حجتی

سید محمود حسینی

سمیع‌الله حسینی مکارم

محمد حقانی

پیروز حناچی

مصطفی سلیمی

فرشیدگلزاده

محمد حسین مقیمی

سید جعفر موسوی

محسن مهرعلیزاده

حجت‌الله میرزایی

علی اوسط هاشمی

مناف هاشمی

محسن هاشمی رفسنجانی

حجت نظری، آرش حسینی میلانی، محمد علیخانی، علی اعطا و بهاره آروین شمارش آرا را به عهده گرفتند.

محسن هاشمی در این رابطه گفت: به دلیل آن که من در بین گزینه ها هستم. در شمارش آرا شرکت نمی کنم.

با آنکه حسن رسولی به تعداد شمارش کنندگان اعتراض کرد و گفت دو نفر برای شمارش آرا کافی است، ناهید خداکرمی هم به شمارش کنندگان پیوست.