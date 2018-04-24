به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه، درحالیکه پس از فروشهای سنگین جلسههای اخیر، سرمایهگذاران برای تنفس کوتاهی مکث کردند تا ببینند رشد قیمت دلار تداوم خواهد داشت یا خیر، سهام آسیایی از کمترین مقادیر حدود ۲ هفتهای خود بازگشت.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن اماسسیآی ۰.۲ درصد بالا آمد. این شاخص به دنبال ۲ روز افت متوالی به پایینترین سطح خود از ۹ آوریل تا کنون رسیده بود.
نیکی ژاپن، با افت قیمت ین در برابر دلار که از شرکتهای صادرکننده پشتیبانی میکند، تقویت شد و ۰.۷ درصد رشد کرد.
سهام تحت سیاسآی ۳۰۰ چین، حدود ۲ درصد جهش کردند، درحالیکه شاخص هانگسنگ هنگکنگ، ۱ درصد به ارزش خود افزود.
قیمت اوراق قرضه آمریکا هم از افت خود بازگشت؛ افت متوالی ۴ روزه قیمت این اوراق باعث شد تا نرخ سود آن به حد ۳ درصد نزدیک شود که از لحاظ روانی بسیار حائز اهمیت است. این نرخ سود از ۲۰۱۴ تا کنون دیده نشده بود.
دلار هم که در ۵ جلسه قبلی در برابر همتایان مهم خارجی خود درحال رشد بود، امروز اندکی تقویت شد و نزدیک به رکوردهای ۴ ماهه خود باقی ماند.
پس از این که در روز دوشنبه، دلار در برابر ین، با جهشی ۱ درصدی، به بالاترین میزان ۱۰ هفتهای خود رسید، امروز با اندکی رشد در ۱۰۸.۷۵ ین به ازای هر دلار معامله شد.
یورو هم پایینترین نرخ خود از اول مارچ تا کنون را ثبت کرد (در اول مارچ ترامپ تعرفههای جدید خود بر واردات آلومینیوم و فولاد را اعلام کرد) و نرخ تبادل آن به ۱.۲۲۱۰ دلار در برابر هر یورو رسید.
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