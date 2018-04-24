پرونده ۶ کاندیدای فدراسیون سوارکاری در مرحله بررسی صلاحیت

به گزارش خبرنگار مهر، دوره ریاست چهارساله مسعود خلیلی در فدراسیون سوارکاری ۲۰ خردادماه به پایان می رسد. بر همین اساس وزارت ورزش انجام اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات این فدراسیون را در دستور کار قرار داده است.

طبق روال همیشه و در اولین گام، نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون سواری انجام شد. ۱۸ فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه زمان اعلام شده برای نام نویسی کاندیداها بود که طی آن ۶ نفر نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک لازم برای حضور در انتخابات اقدام کردند.

مسعود خلیلی رئیس فعلی فدراسیون سوارکاری همره با محمد علی جاویدی برازنده، غلامرضا جوادی، محمود حیدری، علی محمد صفانیا و عبدالجلیل غیادی افرادی هستند که برای حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری کاندیدا شده اند. پرونده این افراد برای بررسی صلاحیت و تائیدیه نهایی آنها به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه افرادی با جایگاه حقیقی و حقوقی متفاوت کاندیدای حضور در انتخابات فدراسیون سوارکاری شده اند، گفت: بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها، جایگاه های حقیقی و حقوقی آن اعلام می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: تاکید و تلاش وزارت ورزش این است که انتخابات فدراسیون ها پیش از زمان اتمام دوره چهارساله روسا برگزار شود تا آنها (روسا) هم بتوانند در انتخابات حق رای داشته باشند. بر همین اساس بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها نسبت به تعیین زمان مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری اقدام می کنیم.