به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی این استاد سطوح عالی حوزه در دیدار جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: در حال حاضر موضوع فضای مجازی از مسائل درجه نخست جامعه است.

وی افزود: ما قبلا بارها گفتیم اما خیلی‌ها گوش نمی‌دادند، گفته بودیم که این موضوع روزی به مسئله تبدیل خواهد شد که عواملی سبب جدی‌تر گرفتن این فضا شد، خطرات و ضررها سبب شد حتی کسانی که توجه نداشتند عزم خود را جزم کنند و بدانند که با پیام رسان‌های خارجی نمی‌توان کار کرد چرا که خطر آفرین هستند.

آیت الله مکارم شیرازی با ابراز خرسندی از جدی گرفتن همه مسئولان برای تقویت پیام رسان‌های داخلی و جایگزینی آن با مدل‌های خارجی، اظهار داشت: این موضوع تبدیل به خواسته عمومی شده و مردم می‌خواهند که فضای مجازی سالم و پربار در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: مردم خواستار فضای سالم هستند نه فضایی که دارای بدآموزی، اهانت به مقدسات و برای جاسوسی و ایجاد تفرقه باشد، مردم باور کردند که باید از فضای مجازی خارجی عبور کرد، البته برای هر نفی باید اثبات و جایگزینی وجود داشته باشد والا تأثیری ندارد.

باید به مردم ثابت شود که حریم خصوصی آن‌ها اهمیت دارد

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر این که همه باید دست به دست هم دهند تا شبکه‌های مجازی ایرانی پربار و غنی باشد، ابراز داشت: باید دسترسی به این پیام رسان‌ها آسان باشد و به مردم ثابت شود که حریم خصوصی آن‌ها اهمیت دارد و این موضوع باید تببین شود، شبکه‌های اجتماعی داخلی باید دسترسی آسان و ارزان داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی عنوان کرد: اگر تسهیلات و امکانات لازم برای شبکه‌های بومی فراهم شود شاید نیازی به فیلتر هم نباشد، دسترسی آسان و ارزان باید مورد تأکید مسئولان باشد، اگر شبکه‌های اجتماعی داخلی زیاد و نیروها پخش شوند شاید نتیجه لازم را در پی نداشته باشد.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: باید رقابت وجود داشته باشد اما رقابت محدود و این که چندین شبکه راه اندازی و نیروها پخش شود، کار درستی نیست. امیدواریم که مسئولان با عزم جدی به فضای مجازی سروسامان دهند، اگر به این فضا رسیدگی نشود دیگران سوء استفاده خواهند کرد.

وی اضافه کرد: درباره فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هم باید اطلاع رسانی و خبررسانی لازم انجام شود تا مردم در جریان باشند و همراهی کنند.