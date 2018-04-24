نظارت روزانه بازرسان بهداشتی بر مراکز عرضه غذا در اصفهان

منصوره ابوفاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز اول اردیبهشت ماه طرح تشدید جمع آوری مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از سطح پیاده روها و رفع سد معابر در سطح شهر را به مرحله اجرا در آورد.

وی بیان داشت: در اولین روز این طرح، ۱۵ تیم دو نفره مطابق برنامه از قبل پیش بینی شده در مسیرهای چهارباغ عباسی، آتشگاه، صارمیه و بهارستان تقسیم بندی شده و در قالب سه فرم اخطاریه، تعهدنامه و توقیف متصدیان مراکز عرضه کننده مواد غذایی را ملزم کردند تا در اسرع وقت همه مواد غذایی خود را که خارج از محل کسب و در معرض نور خورشید قرار گرفته است را به داخل مغازه انتقال داده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری کنند.

طرح تشدید نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی یک هفته ادامه دارد

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان تصریح کرد: در صورت عدم رعایت موازین مد نظر و سرپیچی و تکرار مجدد تخلف، ضمن جمع آوری اقلام برخورد قانونی نیز انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین از صنوف آبمیوه، بستنی و میوه‌فروشی‌ها تعهد با زمان ۲۰ روزه گرفته شد تا تمام دستگاه‌ها و مواد غذایی خود را به داخل مغازه منتقل کنند.

ابوفاضلی گفت: در اولین روز این طرح در یکصد مورد بازرسی صورت گرفته ۶۰ اخطاریه و ۷۳ مورد تعهد به مراکز عرضه مواد غذایی داده شد و ۷۱ کیلوگرم مواد غذایی معدوم شد.

وی گفت:‌ این طرح به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

هزار و ۵۰۰ کیلو مواد غذایی در اصفهان توقیف شد

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان اعلام کرد: در روز اول هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی در طرح تشدید واحد بهداشت محیط توقیف شد.

وی ادامه داد: در دومین روز از هفته برگزاری طرح تشدید جمع آوری مواد غذایی از سطح پیاده روها، مقدار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی حساس در خارج از مغازه ها را توقیف کردند.

ابوفاضلی ادامه داد: در این طرح کارشناسان به تیم های دو نفره، تقسیم بندی و با همراهی بازرسان شهرداری در مسیرهای چهارباغ بالا و پایین، خیابان های شیخ صدوق شمالی و جنوبی، حکیم نظامی، بلوار کشاورز و نظر بازرسی کردند که در مجموع ۱۴۸ بازرسی از مراکزی که اقدام به نگهداری مواد غذایی خارج از محل کسب خود کردند، انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین به ۵۴ مرکز اخطاریه دادند که در اسرع وقت مواد غذایی خود را به داخل منتقل کنند و از ۸۲ مرکز نیز تعهد کتبی دریافت شد که ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به جمع آوری دستگاه ها و همه مواد غذایی خود از جلو مغازه اقدام کنند.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان بیان داشت: در بازرسی‌های انجام شده مقادیر فوق الذکر از مواد غذایی غیر بهداشتی توسط کارشناسان توقیف شد.