به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست با رئیس کل سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اهمیت سلامت در جامعه و هزینه‌های سلامت اظهار داشت: در حوزه سلامت ۳۰ درصد کار بر عهده وزارت بهداشت است و ۷۰ درصد تامین سلامت بر عهده سایر دستگاه‌ها، این امر نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی باید به مسئله سلامت نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی تاکید کرد: در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تولیدات مختلف گیاهی و دامی نقش مهمی در بروز و پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

استاندار بوشهر تصریح کرد: تامین غذای سالم و امنیت غذایی در گرو تولیدات با کیفیت و سالم است و همین امر اهمیت کار سازمان دامپزشکی را نشان می دهد.

گراوند بیان داشت: اگر غفلتی در کار حوزه دامپزشکی صورت گیرد علاوه بر بروز بیماری، هزینه‌های زیادی هم به خانواده‌ها وارد می شود.

وی با اشاره به اهمیت مناطق مرزی خاطرنشان کرد: استان بوشهر با وجود اینکه مواردی از بیماری دامی در آن گزارش شد اما با اقدامات خوب سازمان دامپزشکی استان، گزارشی از تلفات انسانی ارائه نشد هرچند طبیعی است که این بیماری‌ها موجب هزینه‌هایی هم شد.

استاندار بوشهر با اشاره به فعالیت ۲۲۰ مرغداری در استان بوشهر اظهار داشت: این حجم از تولید دامی نشان دهنده این است که در تولیدات سالم دقت بیشتری کنیم و جا دارد از تلاش دامپزشکی استان برای نظارت بر این واحدها و تولیدات سالم قدردانی کنیم.

گراوند یادآور شد: سهل انگاری در انجام وظایف دامپزشکی مشکلات بهداشتی غذایی زیادی را به جامعه تحمیل می کند لذا نظارت جدی و برنامه‌ریزی شده بر محموله‌ها و تولیدات غذایی ضروری است.

وی بر نظارت سازمان یافته و سختگیرانه در زمینه تولیدات غذایی به ویژه واردات مواد غذایی تاکید کرد.