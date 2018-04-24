مقاومت در برابر تغییرات آموزش و پرورش زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی، در مراسم اختتامیه دوره مجلس دانش‌آموزی که در مجلس شورای اسلامی قدیم برگزار شد، اظهار کرد: نقد و انتقاد دانش آموزان قابل تحسین است.

وی با بیان اینکه بخشی از یادگیری، مهارت‌های شناختی است که دانش آموزان در دوره مدرسه باید بیاموزند، افزود: گسترش و توسعه مهارت هایی که افراد برای زندگی فردی و اجتماعی به آن نیاز دارند از دیگر اهداف آموزشی محسوب می شود. تمام هدف ما ورود به دانشگاه و طی دوره های علمی نیست.

بطحایی ادامه داد: یکی از رسالت‌های آموزش و پرورش عمومی تقویت مهارت‌های لازم برای ورود افراد به جامعه است. علاوه بر آموزش های عمومی، تقویت مهارت ها و توانمندی ها از دیگر اهداف خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در دهه های اخیر کشورهای مختلف حجم آموزش مهارت‌ها را افزایش می دهند گفت: جای تمرین این مهارت ها در مدرسه است و پیچیدگی‌های زندگی امروزی در همه جوامع رو به افزایش است.

بطحایی با اشاره نظام های جدید آموزشی در دنیا گفت: مدارس محلی برای تمرین مهارت ها است و آموزش و پرورش امروز حفظ فرمول و مختصات و حافظه محوری را کنار می گذارند. مدرسه به محلی برای تحمل صبوری و کنترل خشم است. مدارس امروز باید به دنبال تقویت روحیه انقلابی و حس عاطفه و نوع دوستی و دانش آموزان باشند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مهارت از اهداف ما است اظهار کرد: آموزش و پرورش ما قصد دارد مسیر را از حافظه محوری دور کند.

بطحایی با بیان اینکه مدرسه ما مدرسه با نشاطی نیست، گفت: یکی از مصادیق ما ایجاد نشاط در مدارس و دوری از انباشت مهارت های شناختی و مسائلی مانند حافظه محوری است. برای تصحیح این مسئله به تشکل های دانش آموزی نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: همه سازمان ها در برابر تغییرات مقاومت می کنند، مقاومت در برابر آموزش و پرورش نه تنها در ایران بلکه در دنیا بسیار است. برای کاهش مقاومت های سازمانی به ظرفیت تشکل ها و مجلس دانش آموزی نیازمند هستیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مجلس دانش آموزی نباید به برنامه ای تشریفاتی تبدیل شود چرا که ظرفیت عظیمی در این مجلس برای تحولات آموزش و پرورش داریم. به دنبال این هستیم تا استرس و فشار عصبی در دوره ابتدایی کاهش یابد که ظرفیت تشکل های دانش آموزی در این مسیر به ما کمک می کند.

بهره مندی از نگاه نقادانه دانش آموزان

علیرضا کاظمی گفت: در منظر نخست، مجلس دانش آموزی موجب می شود تا دانش آموزان به تمرین عملی دموکراسی بپردازند، در منظر دوم نگاه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که تعلیم و تربیت تمام ساحت را مورد توجه قرار داده است. سومین منظر نیز این است که آموزش و پرورش به رغم تمام مشکلات می تواند بروندادهای جامعه را عرضه کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تصریح کرد: امروز جلوه های تعلیم و تربیت اسلامی را از جمع هایی مانند مجلس عرضه می کنیم و پیش بینی می کنیم مدیران آینده از میان چنین گروه هایی انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار دانش آموز در مجالس و مجامع استانی حضور دارندگفت: تعداد ۱۵۰ عضو مجلس حاضر در این مراسم نماینده بیش‌از ۶۲۰هزار دانش آموز عضو شوراهای دانش آموزی هستند. نگاه نقادانه این دانش آموزان به مسائل مختلف تعلیم و تربیت را ارج می نهیم و از پیشنهادات و انتقادات آنان استفاده خواهیم کرد.

وی درباره ی آموزش زبان خارجی در مدارس ایران نیز بیان کرد: اینکه مدارس ما تنها در انحصار زبان انگلیسی باشد کار درستی نیست.ما یک تفاهم نامه ای با مقامات روسیه منعقد کردیم تا زبان فارسی هم در مدارس این کشور تدریس شود. هدف از این تفاهم نامه این نبوده است که آموزش زبان روسی به عنوان زبان دوم و اجباری انجام شود.

وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش جهت تدریس زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و روسی در مقاطع متوسطه اول و دوم تحصیلی در مدارس کشور دستوالعمل دارد و بنابراین سعی ما این است تا اگر دانش آموزانی علاقمند به یادگیری آلمانی، روسی عنوان زبان دوم هستند، بستر لازم را فراهم شود.

وی همچنین درباره ادغام معاونت‌ها نیز بیان کرد: برای این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده ایم.باید در وزراتخانه ها بررسی های لازم برای این تغییر داشته باشیم چرا که به هر حال ادغام معاونت ها تکلیفی است که دولت برای وزارتخانه های کشور تعیین کرده است.

بطحایی درخصوص حذف مدارس تیزهوشان متوسطه دوم بیان کرد: سیاستی برای تغییر اعم از کاهش یا تغییر در روند و فعالیت مدارس متوسطه دوم تیزهوشان نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: اگر موردی در این خصوص باشد آن را به دقت بررسی می کنیم. دانش آموزان در این مورد نگرانی نباید داشته باشندو به دنبال کیفیت بخشی این مدارس هستیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره ی آزمون استخدامی نیز گفت: دفترچه آزمون استخدامی تا دو سه روز آینده منتشر می شود.