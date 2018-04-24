به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب نژاد صبح سه شنبه در مراسم روز مددکار اظهار کرد: مددکاران سنگ زیربنای فعالیتهای اجتماعی در بهزیستی و سایر نهادها و سازمانهای اجتماعی هستند و امروزه به عنوان یک فعالیت تخصصی به آن نگاه میشود.
مدیرکل بهزیستی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه براساس علم نوین، مددکاران بدون از بین بردن عزت افراد فعالیت میکنند، بیان کرد: در حقیقت مددکاران در موضوعات اجتماعی تسهیلگر مسائل هستند
عربنژاد ادامه داد: سازمان بهزیستی در سال ۹۷ رویکردی جدیدی به فعالیتهای حرفه مددکاری خواهد داشت.
وی افزود: بیشک این روش که مبالغی را گرفته و به بدنه ضعیف اجتماع تزریق کنیم در عرصه کاهش آسیبهای اجتماعی نادرست است و غیر از ایجاد وابستگی و از بین بردن عزت نفس افراد نتیجه دیگری ندارد.
مدیرکل بهزیستی خراسانجنوبی با بیان اینکه در شرایط فعلی نگاه به حوزه مددکاری تغییر کرده است، گفت: مددکاران اجتماعی باید نسخه شفا بخش حرفهآموزی، اشتغال زایی، اعتماد به نفس و دفاع از حقوق اجتماعی را بپیچند.
عرب نژاد اظهار کرد: تنها با کمک مالی و پرداخت مستمری نمیتوان مشکل یک مددجو و فرد دارای آسیب را حل کرد که همه کارشناسان و سیاستمداران به این نتیجه رسیده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر سیستم مددکاری به این نتیجه رسیده که کمک به مددجو باید همراه با برنامه محوری باشد و بدانیم که قرار است چه زمانی این قشر از جامعه تواتمند شود.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: اگر به مددجو تنها به صورت مالی و پرداخت مستمری کمک کنیم، باعث میشود که پویایی و چرخه تولید آسیب ببیند .
عرب نژاد یادآور شد: سیاستگذاری اجتماعی و توجه بیشتر به عرصههای پیشگیری از جمله رویکردهای بهزیستی در سال جدید است.
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