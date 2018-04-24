تعهد خیرین مدرسه ساز در خراسان جنوبی به ۱۱۹ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیکی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان بیان کرد: تکریم خیرین مدرسه سازی که به تعهد خود عمل کرده اند، اشاعه فرهنگ خیر و خیرخواهی در جامعه و ارائه نیازهای آموزش و پرورش برای خیرین از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی از برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در هشتم اردیبهشت ماه جاری در استان خبر داد و گفت: برای برگزاری این جشنواره کمیته های مختلفی اعم از پشتیبانی، تبلیغات و رسانه تشکیل شده است.

بیکی با بیان اینکه توسط این کمیته ها خیرین جدیدی برای امر خداپسندانه مدرسه سازی شناسایی شده اند، افزود: همچنین تبلیغات میدانی و محیطی برای این امر نیز انجام شده است.

وی از افتتاح نمایشگاه خیرین مدرسه ساز در حاشیه جشنواره خبر داد و گفت: در این نمایشگاه فعالیت های خیرین در قالب عکس به نمایش گذاشته می شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: همچنین در این جشنواره از ۴۰ خیر مدرسه ساز تجلیل می شود.

وی با بیان اینکه نیازهای آموزشی استان را طی برنامه ای پنج ساله مشخص کرده ایم، افزود: در پنج سال آینده قریب به ۳۰ هزار نفر افزایش جمعیت دانش آموزی خواهیم داشت که هر نفر نیازمند هشت متر مربع فضای آموزشی است.

کمبود ۳۴۷ کلاس درس در مکسن مهر استان

بیکی با اشاره به مسکن مهر در حاشیه شهرها بیان کرد: این مسکن ها در خراسان جنوبی نیازمند احداث ۷۳۰ کلاس درس بود که از این میزان ۱۵۳ کلاس در حال اجرا است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: ۳۷۴ کلاس درس دیگر در مسکن های مهر مورد نیاز بوده که هر کلاس ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار می طلبد.

وی با اشاره به ازدحام جمعیت و دو کلاسه بودن برخی مدارس در مسکن مهر بیان کرد: ۱۳۰ کلاس درس دونوبته نیازمند یک نوبته شدن هستند.

بیکی خواستار ورود و همکاری هر چه بیشتر خیرین مدرسه ساز شد و افزود: علاوه بر احداث فضای آموزشی، نگهداری و تجهیز فضاها نیز اعتبار زیادی می طلبد.

وی با بیان اینکه از سال ۸۴ تاکنون ۱۱۹ میلیارد تومان تعهد خیرین را داشته ایم، گفت: از این میزان ۱۳ میلیارد تومان به صورت نقدی و تجهیزات، ۳۲ میلیارد تومان زمین و مستقلات و ۷۴ میلیارد تومان نیز احداثی بوده است.

تحقق ۷۵ درصدی خیرین مدرسه ساز

بیکی با بیان اینکه تاکنون ۷۵ درصد از این تعهدات محقق شده است، اظهار کرد: از این محل هزار و ۵۷۴ کلاس درس، خوابگاه های چند منظوره و سالن های ورزشی احداث شده است.

وی بیان کرد: همچنین در نوزدهیمن جشنواره تعهد خیرین مدرسه ساز در خراسان جنوبی هم ۱۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان بوده که ۶۰ درصد آن نیز محقق شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: درسال جاری ۱۱۴ میلیارد تومان سهم دولتی برای پروژه ها مدرسه سازی و کمک به خیرین در قانون بودجه گذاشته شده است.

بیکی با اشاره به همکاری و مشارکت دیگر نهادها در احداث مدرسه بیان کرد: بنیاد علوی تاکنون در احداث ۱۰۰ کلاس درس مشارکت داشته و بنیاد برکت نیز بیش از ۱۵۰ کلاس درس احداث کرده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین تولیت آستان قدس رضوی مجتمع بزرگی را در مهرشهر احداث خواهد کرد.

۱۵ درصد کلاس های استان تخریبی است

بیکی با اشاره به وضعیت کنونی مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد از کلاس ها تخریبی بوده و ۴۸ درصد نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ میلیارد تومان در راستای تجهیز کلاس ها به سامانه های گرمایشی هزینه کرده ایم، اظهار کرد: از سال ۹۷ نیز تعویض تاسیسات فرسوده در تعهد این اداره کل قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون توانسته ایم ۲۵ درصد از کلاس ها را مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد کنیم.

بیکی با اشاره به اعتبار سال گذشته بیان کرد: کل اعتبارات سال گذشته ۹۶ میلیارد تومان بوده که ۳۰ میلیارد تومان مربوط به آموزش و پرورش بوده و ۵۰ درصد آن محقق شده است.