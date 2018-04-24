سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عکسهای منتشر شده از پایههای برق در حال سقوط خیابان طالقانی مرکز شهر اهواز اظهار کرد: با وزش باد، ترانسی که در خیابان سعدی حد فاصل طالقانی تا وکیلی روی پایههای چوبی قدیمی مستقر بوده، به شکل ناپایدار در شبکه قرار گرفت.
وی افزود: پس از اطلاع از وضعیت حاد ترانس و پایهها، گروههای تعمیراتی منطقه به سرعت در محل حاضر و در مرحله اول ترانس را از روی پایهها جدا کردند. همچنین با آزاد شدن بار پایهها، پایههای چوبی ابتدا بریده و سپس جمع آوری شد.
رئیس اداره تعمیرات امور برق منطقه سه اهواز تصریح کرد: حضور ماشینآلات متعدد تعمیرات منطقه در محل شامل دو دستگاه جرثقیل، دو دستگاه بالابر و یک تریلر باعث شد که در کمترین زمان بیشتر مشترکان این منطقه برقدار شوند.
موسوی ادامه داد: سایر مشترکین نیز با انتقال بار ترانس روی ترانسهای مجاور برقدار میشوند.
وی با بیان اینکه پس از برقدار شدن مشترکان، گروههای تعمیرات به منظور حفر گودال نصب پایههای جدید مستقر خواهند شد، بیان کرد: در نهایت نیز پایههای جدید جایگزین پایههای فرسوده میشوند.
رئیس اداره تعمیرات امور برق منطقه سه اهواز:
مشکل برق خیابان طالقانی در حال رفع است
اهواز ـ رئیس اداره تعمیرات امور برق منطقه سه اهواز گفت: بخش عمدهای از مشکل برق خیابان طالقانی با حضور به موقع گروههای تعمیراتی رفع و به زودی مشکل مشترکان رفع میشود.
سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عکسهای منتشر شده از پایههای برق در حال سقوط خیابان طالقانی مرکز شهر اهواز اظهار کرد: با وزش باد، ترانسی که در خیابان سعدی حد فاصل طالقانی تا وکیلی روی پایههای چوبی قدیمی مستقر بوده، به شکل ناپایدار در شبکه قرار گرفت.
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