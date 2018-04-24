نقش تاکسیرانی در پویایی فضای شهری غیرقابل انکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در دیدار با مدیران شرکت های تعاونی تاکسیرانی گیلان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت تاکسیرانی در راستای پویایی فضای شهری بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و در این زمینه تأثیرگذار است.

وی ضمن قدردانی از زحمات این قشر تلاشگر، گفت: یکی از وظایف مسئولان شناسایی و رسیدگی به مشکلات این صنف است.

استاندار گیلان با اشاره به کمیته‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل شهری در شهرداری‌ها و ستاد استانداری، تصریح کرد: شرکت های تعاونی برای تعامل بیشتر و همچنین بیان مشکلات حوزه خود نماینده‌ای جهت پیگیری امور معرفی کنند.

وی در ادامه در خصوص گله مندی برخی رانندگان تعاونی تاکسیرانی مبنی بر تاثیر منفی وجود سیستم های تاکسی اینترنتی در روند خدمات دهی به مردم، تصریح کرد: این طرح طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد و تفاسیر مختلفی از آن عنوان می شود.

به گفته سالاری تصمیم‌گیری در این خصوص در صلاحیت ملی است و ما نمی توانیم بطور مستقل اعمال نظر کنیم.

وی با تاکید بر لزوم وجود همدلی و همراهی بین اعضای شرک‌ت های تعاونی تاکسیرانی، خاطرنشان کرد:مطمئنا حل مشکلات به صورت یکجا و یکباره غیرممکنه بوده اما می توانیم به تدریج بخشی از موانع را با کمک دولت و بخش های دیگربرطرف کنیم.