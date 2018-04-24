تجهیز شناور نجات دریایی بندر چابهار به امکانات جدید کمک ناوبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: به منظور تامین ایمنی دریانوردی و نجات جان دریانوردان و مسافران در منطقه دریای عمان و اقیانوس هند تجهیزات (INMARSAT) و (MARINECOMMANDER) که از جدیدترین و بروزترین تجهیزات کمک ناوبری در جهان است، بر روی شناور جستجو و نجات دریایی بندر چابهار نصب شد.

وی با بیان اینکه واحدهای عملیاتی جستجو و نجات دریایی نقش مهمی در رسیدگی به سوانح و افراد مضطر در دریا دارند، افزود: اکنون تنها یک شناور جستجو و نجات دریایی در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده که خدمات لازم را به درخواست کنندگان در دریا ارائه می کند.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سیستم جدید کمک ناوبری با توجه به اجرای هوشمندسازی تجهیزات مخابراتی، شامل ۵ تجهیز متشکل از رادار، سیستم شناسایی خودکار کشتی (AIS)، «وی. اچ. اف» (VHF)، دستگاه عمق یاب کشتی (Echo sounder)، سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) در یک مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات جدید دارای قابلیت ارسال پیام و برقراری ارتباط شناورها با ایستگاه به راحتی و به صورت ارتباط صوتی را دارند، گفت: شایان ذکر است که سیستم های فوق به دلیل اعزام شناور جستجو و نجات این اداره کل به آب های آزاد و ورود به مناطق اقیانوسی و حاره ای نصب شده است تا بدینوسیله این شناور امکان برقراری ارتباط کامل را از هر نقطه ای از اقیانوس با مرکز جستجو نجات دریایی بندر چابهار (MRCC) را داشته باشد.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به این که تمرکز فعالیت های شناورهای صیادی و تجاری استان بر روی اقیانوس هند و دریای عمان بوده و این سیستم ها جهت هر چه بهتر و سریعتر انجام گرفتن عملیات های جستجو و نجات دریایی استفاده می شوند، خاطرنشان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با توجه به تعداد بالای عملیات های جستجو و نجات دریایی و گستردگی منطقه تحت پوشش جهت این عملیات ها، اقدام به خرید شناور جدید جستجو و نجات با قابلیت های جدید و بروز دنیا نموده که در نیمه دوم سال ۹۷ به تیمهای عملیاتی این اداره کل ملحق می شود.