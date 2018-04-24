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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

محمد البخیتی:

عربستان و امارات آماده پاسخ انصارالله باشند

عربستان و امارات آماده پاسخ انصارالله باشند

یکی از اعضای شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که عربستان و امارات آماده مواجهه با پاسخ این جنبش به شهادت صالح الصماد باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله تاکید کرد: عربستان و امارات باید آمادگی مواجهه با پاسخ جنایت ترور صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: عربستان و امارات تمام خطوط قرمز را زیر پا گذاشتند ما حق داریم کسانی را که مسئولان دردها و رنج های مردم ما هستند هدف قرار دهیم. عربستان مسئول تشدید اوضاع از طریق ارتکاب جنایات پی در پی در یمن است.

البخیتی تاکید کرد: این پاسخ علیه عربستان در محورهای زمینی و هوایی و از طریق موشکهای بالستیک خواهد بود.

کد مطلب 4279634

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    نظرات

    • دوست IR ۱۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
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      آفرین برمجاهدان باشرف وباغیرت

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