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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

حذف ۸.۳ میلیون ویدئوی نامناسب از یوتیوب در ۳ ماه

حذف ۸.۳ میلیون ویدئوی نامناسب از یوتیوب در ۳ ماه

سایت به اشتراک گذاری ویدئوی یوتیوب در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۷ موفق به پاک کردن حدود ۸.۳ میلیون ویدئوی نامناسب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، این اقدام واکنشی به انتقادات گسترده از گوگل بوده است. گوگل مالک یوتیوب متهم به این است که برای پاک کردن ویدئوهای مروج تروریسم، هرزه نگاری، خشونت، نژادپرستی و غیره تلاش کافی نمی کند و نسبت به این نوع مسائل کم توجه است.

بخش اعظم ویدئوهای پاک شده هرزنامه بوده یا حاوی محتوای مستهجن و غیراخلاقی بوده اند. بیش از ۸۰ درصد ویدئوهای پاک شده از این مجموعه توسط ربات های هوشمند و نه انسان ها شناسایی شده اند. این امر نشاندهنده اتکای فزاینده گوگل به فناوری های هوشمند و خودآموزی رایانه ها برای کشف موارد سواستفاده از یوتیوب است.

البته یوتیوب در ماه های اخیر تعدادی نیروی انسانی متخصص و تمام وقت برای شناسایی ویدئوهای مروج خشونت، تروریسم، نقض حقوق بشر و غیره استخدام کرده است تا انتقادها از خود را کاهش دهد.

سوزان ووسیکی مدیرعامل یوتیوب چندی قبل با ارسال مطلبی در وبلاگ خود اعلام کرد قصد دارد تعداد کنترل کننده های محتوا در این سایت را افزایش دهد و تعداد این افراد را تا سال ۲۰۱۸ به ده هزار نفر افزایش دهد.

کد مطلب 4279635

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