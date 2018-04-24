لیگ دو فوتسال کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله دوم لیگ دو فوتسال باشگاه های کشور و در گروه دوم تیم لوازم خانگی بهروز میزبان تیم های ماهان گچساران، مقاومت تهران و پلیمر کرمانشاه است.

بازی های این گروه از فردا به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین آغاز می شود و نماینده استان از ساعت ۱۸ برابر حریفان صف آرایی می کند.

این دو از بازی ها به صورت مجتمع و در چهار استان برگزار خواهد شد و از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

نایب قهرمانی تکواندوکار قزوینی در رقابت های باشگاه های آسیا

در پایان نخستین روز هشتمین دوره رقابت های تکواندو جام باشگاه های آسیا، مهدی جلالی ملی پوش قزوینی به نشان نقره دست یافت.

جلالی در دسته منهای ۷۴ کیلوگرم با شکست برابر رامین حسین‌قلی‌زاده دیگر تکواندوکار کشورمان به نایب قهرمانی رسید.

امیرحسین محمدخانلو دیگر ملی پوش استان امروز برابر حریفان به روی شیاپچانگ می رود.

این رقابت ها در سالن انقلاب شهر کرج برگزار می شود.

فوتبالیست قزوینی راهی رقابت های قهرمانی آسیا شد

سید امیر حسینی ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ راهی کره جنوبی شد.

چهارمین دوره مسابقات فوتبال ناشنوایان قهرمانی آسیا با حضور ۱۰ تیم از ۴ تا ۱۷ اردیبهشت می برگزار می شود.

تیم فوتبال کشورمان مدافع عنوان قهرمانی در آسیا است.

پایان رقابت تیراندازان قزوینی در مسابقات انفرادی جهانی

در جریان رقابت های تیراندازی کاپ جهانی کره، ابراهیم برخورداری و مرتضی علیمحمدی دو ملی پوش قزوینی در بخش انفرادی و در مصاف با ۱۲۰ تیرانداز با ۵۷۱ و ۵۶۰ امتیاز به ترتیب در جایگاه های پنجاه و پنجم و هشتادو دوم جهان قرار گرفتند.

برخورداری که پس از چهار سال دوری از مسابقات جهانی در ترکیب تیم ملی کشورمان قرار گرفته و پنجشنبه در رشته میکس هم برابر حریفان قرار می گیرد.

مسابقات تیراندازی کاپ جهانی کره جنوبی از ۱ تا ۱۰ اردیبهشت ماه با حضور ۸۷۵ ورزشکار از ۷۰ کشور جهان در شهر چانگ وون کره جنوبی برگزار می شود.