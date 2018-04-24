به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان که شامگاه دوشنبه در استانداری برگزار شد، گفت: نقش جوانان در قبل از انقلاب و در به ثمر رساندن انقلاب بیبدیل بود و این جوانان بودند که باغیرت، انگیزه و شجاعت بینظیر خود پیروزی در جنگ تحمیلی را رقم زدند.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: امروز جوانان انقلابی در عرصههای مختلف به خوبی نقشآفرینی میکنند و پیشرفتهای کشور حاصل تعهد و تخصص همین جوانان انقلابی و مؤمن است.
وی ادامه داد: جوان امروز پر انرژی است و به امور جامعه خودآگاهی بالایی دارد که این موضوع برنامهریزی برای جوانان را حائز اهمیت زیاد میکند.
محبی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان یکی از جوانترین استانهای کشور است، تصریح کرد: افراد دارای نفوذ اجتماعی و دستگاهها باید با احساس مسئولیت بیشتری در قبال مشکلات و نیازهای جوانان، تلاش کنند تا زمینه اشتغال، ازدواج و رفع مشکلات آنان فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: انسانمحور توسعه است و ظرفیت نیروی جوان متعهد و جویای کار ایجاد میکند شرایط بهکارگیری و مشارکت جوانان در همه امور فراهم آید.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان نیز در این نشست با تشریح برنامههای هفته جوان که از هشتم اردیبهشت و همزمان با میلاد حضرت علیاکبر و روز جوان آغاز میشود گفت: همزمان با این هفته، جوانانی که در عرصههای قرآنی، کارآفرینی، گردشگری، اختراع، فعالیتهای رسانهای، هنری و علم و فناوری موفقیتهایی کسب کردهاند، بهعنوان جوان برتر معرفی میشوند.
امیاری همچنین با اشاره به طرح اوقات فراغت جوانان گفت: طرح اوقات فراغت باید در همه ماههای سال توسط دستگاهها اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶، پنج هزار و ۴۶ برنامه در حوزه جوانان در استان اجراشده است و برای سال ۹۷ نیز این برنامهها در ۹ سرفصل برنامهریزیشده است که توسط دستگاههای مربوطه اجرا خواهد شد.
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