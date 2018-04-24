متهمان اسیدپاشی خودرو در کرمانشاه به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ " محمد رستمی " در تشریح چگونگی ماجرا اظهار کرد: چندی پیش فردی با مراجعه به پلیس آگاهی استان اعلام کرد که اتومبیل وی از ناحیه کاپوت و سقف مورد اسید پاشی قرار گرفته است.

وی افزود: این فرد همچنین عنوان کرد که بعد از گذشت چند روز در حالی که به همراه یکی از همکاران خود در حال عزیمت به محل کارش بوده زمان توقف پشت چراغ قرمز، مورد حمله فردی ناشناس قرار می گیرد.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه طبق اظهارات فرد شاکی، وی از ناحیه صورت به شدت زخمی و توسط همکارش به مراکز درمانی انتقال می یابد، گفت: با توجه به حساسیت موضوع، پرونده به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس پلیس امنیت عمومی کرمانشاه ادامه داد: با بررسی دقیق پرونده و بازبینی دوربین های مدار بسته در مسیر وقوع حادثه، ماموران به یک دستگاه خودروی پراید به عنوان سرنخ برخورد می کنند.

وی گفت: در ادامه و با شگردهای پلیسی و انجام استعلام لازم، به آدرس و شماره تلفن مالک خودروی پراید دسترسی پیدا کرده و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را در یکی از محلات شهر کرمانشاه دستگیر کردند.

سرهنگ رستمی ادامه داد: این فرد در اعترافات خود ضمن اقرار به جرم های مرتکبی عنوان کرد که با هزینه و همدستی فرد دیگری دست به چنین اقداماتی زده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه افزود: ماموران در مرحله بعدی اقدامات خود با راهنمایی متهم، مخفیگاه همدست وی نیز شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به دستگیری وی اقدام شد.

وی در پایان اظهار کرد: تلاش جهت شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی آن ها ادامه دارد.

دستگیری مامور قلابی اداره برق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری مامور قلابی اداره برق در این شهرستان که قصد کلاهبرداری از شهروندان را داشت، خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار کرد: شخصی در قالب مامور اداره برق به مغازه یکی از شهروندان مراجعه و به بهانه معیوب بودن برق مغازه قصد کلاهبرداری را داشت که با حضور به موقع ماموران کلانتری ۱۳ فردوسی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه صاحب مغازه به دلیل اظهارات ضد و نقیض مامور قلابی به آن مشکوک و موضوع را با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان می گذارد، گفت: ماموران نیز به سرعت به محل اعزام و فرد کلاهبردار را دستگیر و به کلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: متهم در کلانتری تاکنون به هفت فقره کلاهبرداری به بهانه معیوب بودن برق مغازه های مختلف اعتراف کرد.

سرهنگ براری خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی یادآوری کرد: ماموران دستگاه های دولتی زمان مراجعه موظف هستند کارت شناسایی خود را به شهروندان نشان دهند در غیر اینصورت مردم نباید با آن ها همکاری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه موضوع را با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.

عامل توزیع چک پول های تقلبی در کنگاور دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از دستگیری عامل توزیع چک پول های تقلبی توسط ماموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری " اظهار داشت: ماموران پلیس راه شهرستان کنگاور به دنبال اطلاع از اینکه شخصی با یک دستگاه خودرو تیبا قصد عبور از ایستگاه پلیس راه و انتقال اسکناس های جعلی به استان مرکزی را دارد، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران نیز در قالب یک تیم عملیاتی نسبت به کنترل محور ورودی شهرستان اقدام و خودرو مورد نظر را پس از شناسایی متوقف کردند.

سرهنگ الهیاری ادامه داد: در بازرسی از خودرو تعداد ۱۰۰ قطعه چک پول جعلی یکصد هزار ریالی و ۲۰ قطعه چک پول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور در پایان از معرفی متهم به دستگاه قضائی به منظور سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

تکریم ارباب رجوع همواره سرلوحه کار پلیس بوده است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع یکی از مواردی بوده که همواره مورد توجه و تاکید پلیس قرار داشته، گفت: همه تلاش های این مجموعه در راستای رفاه حال شهروندان صورت می گیرد.

سردار "منوچهر امان اللهی" در حاشیه ملاقات های هفتگی مردمی، اظهار داشت: امروز پلیس خدمتگذار تمام توان خود را به کار گرفته تا بتواند خدمات شایسته ای را به آحاد مردم ارائه کند.

وی ادامه داد: رضایت مردم از عملکرد پلیس، رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت و مجموعه نیروی انتظامی در سراسر کشور هدفی جز کسب رضای الهی ندارند.

سردار امان اللهی با بیان اینکه مردم ولی نعمت مسئولان و پشتیبان راستین انقلاب و نظام بوده اند، افزود: در ۴۰ سالی که از عمر با برکت انقلاب می گذرد همین مردم بوده اند که بارها با حضور به موضع در صحنه از آرمان های انقلاب دفاع کرده و تودهنی محکمی به دشمنان آن زده اند.

فرمانده انتظامی استان، گفت: پیشرفت های روز افزون نظام به برکت حمایت های مردمی از دستاوردهای انقلاب بوده و به همین دلیل باید قدردان چنین مردم با بصیرت و اگاهی باشیم.

وی در ادامه به همکاری بسیار خوب مردم با ماموران پلیس نیز اشاره و اظهار کرد: این همکاری باعث شده پلیس به موفقیت های خوبی در راستای ایجاد امنیت پایدار در جامعه دست یابد و شرایط نیز برای افراد خلافکار بسیار ناامن باشد.

سردار امان اللهی تصریح کرد: به واسطه همین همکاری ها بوده که امروز در بسیاری مسائل نظیر کشف سرقت، مواد مخدر، دستگیری اشرار با رشد خوبی مواجه باشیم و در مقابل شاهد کاهش این ناهنجاری های اجتماعی نیز بوده ایم.

وی در پایان جلب رضایتمندی مردم را از مهمترین برنامه های پلیس کرمانشاه در سال جاری عنوان و ابراز امیدواری کرد با افزایش همکاری های متقابل شاهد رشد قابل محسوس امنیت اجتماعی باشیم.