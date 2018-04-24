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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

آثار خوشنویسی هنرمند فراشبندی در کانادا به نمایش عموم گذاشته شد

آثار خوشنویسی هنرمند فراشبندی در کانادا به نمایش عموم گذاشته شد

شیراز- آثار خوشنویسی شکسته نستعلیق مرتضی کشاورز در مرکز دانشگاهی Université Laval در شهر کبک کانادا، به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی کشاورز که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری می باشد، پیرامون این رویداد به خبرنگار مهر، گفت: به همت مجتبی پارسایی، دکترای مهندسی معماری این آثار در مرکز دانشگاهی «لول» در شهر کبک کانادا به مناسبت سوم اردیبهشت ماه روز معمار در محل نمایشگاه این مرکز برگزار شده است.

وی در ادامه افزود: در این نمایشگاه شعر «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام ما» از دیوان حافظ و شعر «باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی/گرسوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو» از مولوی انتخاب که با خط شکسته نستعلیق نوشته شده و جهت خوانش و انتقال مفهوم برگردان انگلیسی نیز در تابلوها گنجانده شده است.

این هنرمند فراشبندی با اعلام اینکه نمایشگاه یادشده به مدت یک هفته در گالری این مرکز دانشگاهی برقرار است، ضمن تشکر از دکتر پارسایی اظهار داشت که تابلوها و آثار مشترک دیگری با همکاری ایشان و با موضوعیت تلفیق معماری و خوشنویسی در دست تهیه است که در نمایشگاه های آتی رونمایی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آثار هنری مرتضی کشاورز آذرماه ۹۶ درسالن استاد چیزفهم به مدت یک هفته درمعرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته بود.

کد مطلب 4279641

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