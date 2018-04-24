هلاکت دهها نظامی ائتلاف سعودی بر اثر اصابت موشک یمنی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، اصابت موشک یمنی ها به مواضع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در منطقه المخاء واقع در غرب تعز دهها کشته و زخمی در میان این نظامیان برجای گذاشت.

«عبدالله الشریف» به نقل از یک منبع در یگان موشکی یمن، از اصابت یک موشک بالستیک از نوع قاهر ام۲ به تجمعات متجاوزان در المخا و هلاکت دهها مزدور از جمله سرکردگان آنها خبر داد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی گفت: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی، یک تانک متعلق به مزدوران را در جبهه «قانیه» واقع در حد فاصل استان مأرب و البیضاء با یک موشک هدف قرار داده و همه سرنشینان آن را به هلاکت رساندند.