۱۰۸۵ تعاونی در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاک‌منش ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان از وجود چهار هزار تعاونی ثبت‌شده در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها هزارو ۸۵ تعاونی فعال است.

وی اظهار کرد: طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید پایش ها و بررسی های لازم انجام شد تا تعاونی‌های فعال در استان مشخص شود.

معاون اداره کل تعاون استان زنجان گفت: توجه به توسعه تعاونی‌ها باعث توسعه اشتغال می‌شود که در دولت تدبیر و امید فعال شدن تعاونی‌ها بسیار خوب بوده است و باید برای توسعه تعاونی ها برنامه ریزی لازم انجام شود.

پاک منش تأکید کرد: بخش تعاون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد و با کمک این بخش می‌توان فرصت‌های شغلی پایداری را در کشور ایجاد کرد.

وی افزود: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و تاکنون اقدامات خوبی هم در استان زنجان انجام‌گرفته و این سازمان بر توسعه کیفی تعاونی‌ها در استان تأکید جدی دارد چراکه توجه به این امر مهم باعث توسعه اقتصاد و اشتغال استان می‌شود.

معاون اداره کل تعاون استان زنجان تصریح کرد: توجه و تقویت تعاونی‌ها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی می‌شود و هدف تعاونی‌ها بهبود شرایط زندگی هستند.