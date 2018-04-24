سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در بخشنامهای جدید فرآیند ساماندهی ثبت سفارش را ابلاغ کرد. بر این اساس، تمامی ردیفهای تعرفه باقیمانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت منتقل شده و مجوز ثبت سفارش، اعم از افتتاح یا تمدید صرفاً باید از این سامانه انجام شود.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که این امر در راستای تسهیل امور متقاضیان و در اجرای تصویبنامه هیات وزیران در جهت ساماندهی و یکپارچهسازی فرآیند ثبت سفارش انجام شده است.
در این نامهای که از سوی مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، خطاب به علی علیآبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات نوشته شده، علاوه بر شرح مصوبه هیات وزیران در سه بند در مورد انتقال سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت، فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی و غیربانکی توضیحاتی برابر زیر داده شده است.
۱- تمامی ردیف تعرفههای باقیمانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت انتقال یافته و کلیه متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش (اعم از افتتاح یا تمدید) صرفاً از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
۲- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی:
در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویرایش همانند آنچه که تابهحال در ثبت سفارش بانکی عمل میشده است، مبنا خواهد بود.
در صورت انقضای مهلت اعتبار ثبت سفارش بانکی، حداکثر یکبار تمدید مجاز خواهد بود و اعتبار آن تا سقف ۱۸۰ روز پس از تاریخ صدور ثبت سفارش اولیه است.
۳- فرآیند ویرایش در ثبت سفارشات غیر بانکی:
در دوره اعتبار ثبت سفارش: اصلاحات و ویرایش همانند ثبت سفارش بانکی بلامانع است.
در دوره اتمام اعتبار ثبت سفارش: هرگونه ویرایش و یا تمدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده ۱۴ تصویبنامه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ هیات وزیران است و یا درخواست ثبت سفارش جدید بانکی انجام شود.
بر این اساس، ثبت سفارش واردات کالا که پیش از این طریق از سامانه ثبتارش انجام میشد، اینک از طریق سامانه جامع تجارت ایران به آدرس https://www.ntsw.ir امکانپذیر است و تخصیص ارز مورد نیاز آن نیز در سامانه نیما انجام خواهد شد.
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